Akciğer kanseri olanların Yüzde 60’ında görülüyor! Tartıda gördüğünüz bu rakam en büyük sinyali…

Kanser semptomları genellikle belirsizdir ve bu durum, teşhis edilmeyi zorlaştıran önemli faktörler arasında yer alır. Fakat nelere dikkat edeceğinizi bilmek, hızlı bir teşhisi kolaylaştırabilir. İşte o beklenmeyen belirti…

İnatçı bir öksürük, akciğer kanserinin bir uyarı işareti olsa da, vücudunuzun diğer bölümleri bu korkunç durumun haberini verebilir. Kaşeksi veya kilo kaybı, vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerdeki tüm yağ, protein ve karbonhidratları emmemesinin bir sonucudur.

Akciğer kanseri olan kişiler, normal bir beslenme sistemine sahip olsalar bile, genellikle istemeden kilo verdiklerini fark ederler. Cancer Research UK'ye göre, ani kilo kaybı ve tartıda olması gerekenden düşük bir rakam görmenin bir başka nedeni de kalorileri normalden daha hızlı yakmanızdır.