Akciğer kanseri olanların Yüzde 60’ında görülüyor! Tartıda gördüğünüz bu rakam en büyük sinyali…

Kanser semptomları genellikle belirsizdir ve bu durum, teşhis edilmeyi zorlaştıran önemli faktörler arasında yer alır. Fakat nelere dikkat edeceğinizi bilmek, hızlı bir teşhisi kolaylaştırabilir. İşte o beklenmeyen belirti…
İnatçı bir öksürük, akciğer kanserinin bir uyarı işareti olsa da, vücudunuzun diğer bölümleri bu korkunç durumun haberini verebilir. Kaşeksi veya kilo kaybı, vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerdeki tüm yağ, protein ve karbonhidratları emmemesinin bir sonucudur.
Akciğer kanseri olan kişiler, normal bir beslenme sistemine sahip olsalar bile, genellikle istemeden kilo verdiklerini fark ederler. Cancer Research UK'ye göre, ani kilo kaybı ve tartıda olması gerekenden düşük bir rakam görmenin bir başka nedeni de kalorileri normalden daha hızlı yakmanızdır.
Kanser Araştırmaları Merkezi, bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre; kanserin kana kimyasal saldığını ve bu kimyasalların yağ ve kas kaybına katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Üstelik kaşeksi, hastaların yaklaşık %60'ını etkileyen bu belirti oldukça yaygın olarak kabul ediliyor.
Uzmanlar, akciğer kanserine yakalanmış 100 kişiden yaklaşık 60'ında iştahsızlık ve kilo kaybı oluştuğunu belirtiyor. Kilo kaybının yanı sıra akciğer kanserinin belirtilerini bir arada taşıyan diğer işaretler de önem taşıyor.
Kalıcı öksürük, kan tükürme, derin nefes alma çabası, öksürme, hapşırma gibi anlarda göğüs ağrısı bu belirtiler arasında en çok öne çıkanlardan birkaçı. İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı ve yorgunluk da akciğer kanserinin diğer üç önemli belirtisi.
Ses kısıklığı, nefes darlığı, yeni başlayan hırıltılı solunum ve bronşit ve zatürre gibi kalıcı enfeksiyonlara da bu noktada dikkat edilmesi gerekiyor.
Dr. Deborah Lee, bu ölümcül hastalığın her zaman uyarı işaretleri göstermediği konusunda uyarıda bulundu. Fakat Lee, akciğer kanserlerinin büyük çoğunluğunun ileri bir aşamada teşhis edilmesi konusuna da dikkat çekti. Erken aşamalardaki akciğer kanserinin genellikle hiçbir belirti göstermemesidir.
Uzman Dr. Deborah Lee, yaygın ve önemli semptomlar arasında astımdan saman nezlesine kadar çeşitli durumların bu belirtiye yol açabileceğini belirtir. Fakat öksürüğünüz üç haftadan uzun süredir devam etmesi durumunda öksürüğü kontrol ettirmeniz gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.