Akciğerleri bir haftada 20’li yaşlara döndürüyor! İşte akciğeri temizleyen mucizevi kür

Binlerce yıldır şifa kaynağı olan keçiboynuzu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuda enerji veriyor ve öksürük sorununu çözüyor. Bu nedenle pekmezi ve macunu da sürekli kullanılan bu bitki, baklagil ailesinde bulunuyor ve Anadolu'da oldukça sık kullanılıyor. Kendinizi daha enerjik hissetmek istediğinizde veya bağışıklık sisteminde düşüş olduğunu hissettiğinizde rahatça tüketebileceğiniz bu bitki, mucizevi etkiler barındırıyor.
Oldukça kolay bir hazırlanabilen bu kürü, her gün taze olarak hazırlayıp tüketmeniz gerekiyor. Öncelikle bir hafta uyguladıktan sonra bir hafta ara vermeniz öneriliyor.
Fakat buradaki en önemli noktalardan biri, keçiboynuzuna alerjiniz olup olmadığından emin olmanızdır. Bir uzmana danışarak bu kürü kullanabilir, bu sayede herhangi bir sağlık sorunu endişesini de ortadan kaldırabilirsiniz.
KÜR TARİFİ
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