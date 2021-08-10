Akciğerleri bir haftada temizliyor! Öksürüğü şıp diye kesen kür…

Oldukça kolay bir hazırlanabilen bu kürü, her gün taze olarak hazırlayıp tüketmeniz gerekiyor. Öncelikle bir hafta uyguladıktan sonra bir hafta ara vermeniz öneriliyor. Fakat buradaki en önemli noktalardan biri, keçiboynuzuna alerjiniz olup olmadığından emin olmanızdır. Bir uzmana danışarak bu kürü kullanabilir, bu sayede herhangi bir sağlık sorunu endişesini de ortadan kaldırabilirsiniz.
KÜR TARİFİ
Malzemeler:
6 adet keçiboynuzu
Yarım litre içme suyu
Hazırlanışı:
Keçiboynuzu kürünü hazırlamak için öncelikle yarım litre içme suyunu kaynatmaya başlayın.
Böldüğünüz 6 adet keçiboynuzunu suyun içine atarak 3 dakika boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam edin.
Ardından altını kapatarak 20 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Ilıdıktan sonra gün içerisinde tüketebilirsiniz.
Kürü günlük hazırlamanız önerilir.