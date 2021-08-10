Akciğerleri bir haftada temizliyor! Öksürüğü şıp diye kesen kür…

Oldukça kolay bir hazırlanabilen bu kürü, her gün taze olarak hazırlayıp tüketmeniz gerekiyor. Öncelikle bir hafta uyguladıktan sonra bir hafta ara vermeniz öneriliyor. Fakat buradaki en önemli noktalardan biri, keçiboynuzuna alerjiniz olup olmadığından emin olmanızdır. Bir uzmana danışarak bu kürü kullanabilir, bu sayede herhangi bir sağlık sorunu endişesini de ortadan kaldırabilirsiniz.

KÜR TARİFİ

Malzemeler:

6 adet keçiboynuzu

Yarım litre içme suyu

Hazırlanışı: