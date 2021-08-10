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Akciğerleri bir haftada temizliyor! Öksürüğü şıp diye kesen kür…

Binlerce yıldır şifa kaynağı olan keçiboynuzu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuda enerji veriyor ve öksürük sorununu çözüyor. Bu nedenle pekmezi ve macunu da sürekli kullanılan bu bitki, baklagil ailesinde bulunuyor ve Anadolu’da oldukça sık kullanılıyor. Kendinizi daha enerjik hissetmek istediğinizde veya bağışıklık sisteminde düşüş olduğunu hissettiğinizde rahatça tüketebileceğiniz bu bitki, mucizevi etkiler barındırıyor.

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Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:44
AKCİĞERLERİ BİR HAFTADA TEMİZLİYOR! ÖKSÜRÜĞÜ ŞIP DİYE KESEN KÜR…

Oldukça kolay bir hazırlanabilen bu kürü, her gün taze olarak hazırlayıp tüketmeniz gerekiyor. Öncelikle bir hafta uyguladıktan sonra bir hafta ara vermeniz öneriliyor. Fakat buradaki en önemli noktalardan biri, keçiboynuzuna alerjiniz olup olmadığından emin olmanızdır. Bir uzmana danışarak bu kürü kullanabilir, bu sayede herhangi bir sağlık sorunu endişesini de ortadan kaldırabilirsiniz.

KÜR TARİFİ

Malzemeler:

  • 6 adet keçiboynuzu

  • Yarım litre içme suyu

Hazırlanışı:

  • Keçiboynuzu kürünü hazırlamak için öncelikle yarım litre içme suyunu kaynatmaya başlayın.

  • Böldüğünüz 6 adet keçiboynuzunu suyun içine atarak 3 dakika boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

  • Ardından altını kapatarak 20 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Ilıdıktan sonra gün içerisinde tüketebilirsiniz.

  • Kürü günlük hazırlamanız önerilir.

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