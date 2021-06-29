Akupresür nasıl yapılır?

Akupresür, etkinliği çok sayıda bilimsel çalışma ile doğrulanan bir masaj türü. Doğası gereği bir tür akupunktur ve refleksoterapinin bir karışımı olan bu yöntem, evde kendinize uygulayabileceğiniz noktalar sayesinde dakikalar içinde baş ağrınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

MASAJ NASIL YAPILIR ?

İlk önce rahat bir pozisyon alın ve rahatlayın. Bu etkili masaj, ortalama 30 saniyeden 1 dakikaya kadar aldığı vakitle oldukça hızlı tamamlanabilir.

Hafif bastırma veya dairesel hareketlerle bir noktaya masaj yapın. Genellikle masaj sırasında veya masajdan 5-10 dakika sonra baş ağrısı kaybolur.

MASAJ NOKTALARI

6 ana masaj noktası sayesinde doğru noktaları bulabilir ve baş ağrınız için doğru hamleleri yapabilirsiniz.

YINTANG NOKTASI

Üçüncü gözün noktası ya da Yintang, burun köprüsünün alına geçtiği yerde kaşların arasında yer alır. Bu nokta aynı zamanda göz yorgunluğunun giderilmesini de sağlar.

ZAN ZHU NOKTASI

Bu simetrik noktalar, kaşların iç kenarının dibinde yer almaktadır. Bu bölgenin masajı ayrıca burun akıntısını hafifletir ve görme keskinliğini artırır. 1 dakika boyunca bastırarak veya dairesel hareketlerle masaj yapın.

YINGXIANG NOKTASI

Bu noktalar burun deliklerinin her iki yanında gözlerle aynı hizada yer alır. Onları bulmak için elmacık kemiklerinin dibinde bir çukur hissedin. Sinüslerin açılmasına, baş ağrısının ve diş ağrısının azalmasına ve stresi gidermeye yardımcı olur.

TIAN ZHU NOKTASI

Noktalar başın arka tarafında ortada, kulak ile omurganın başlangıcı arasında yer alır. Bu noktalara masaj yapmak burun tıkanıklığını, göz ve kulaklarda ağrı, şiddetli baş ağrısı ve migreni gidermeye yardımcı olur.

SHUAI GU NOKTASI

Shuai gu noktaları, saç çizgisinin başlangıcından 2-3 cm uzaklıkta yer almaktadır. Bu noktayı bulmak için küçük bir çukur hissedin. Bu bölgeye uygulanan basınç şakak bölgesindeki ağrıyı ve göz yorgunluğunu giderir.

HE GU NOKTASI

Bu simetrik noktalar, elin arkasında baş ve işaret parmağı arasında bulunur. Bu bölgeye uygulanan basınç da sırt ağrısı, diş ağrısı ve boyun kaslarındaki gerginliği giderir.