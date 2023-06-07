Alerji Ateş Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Mevsimsel Alerji Ateş Yapar Mı?

Özellikle bahar aylarında "Alerji ateş yapar mı?" gibi sorulara yanıt arayan pek çok kişinin olduğu bilinir. Bu rahatsızlığa sahip olanlar yaşadıkları semptomlarla ilişkili olarak "Alerjik rinit ateş yapar mı?" sorusuna yanıt aramaya başlar. "Mevsimsel alerji ateş yapar mı?" diyenlere yanıt verilirken bu sağlık probleminin nedenleri ve yaygın olarak görülen semptomları incelenmelidir. Ardından "Bahar alerjisi ateş yapar mı?" sorusu, bu rahatsızlığın tipik belirtilerine göre yanıtlanabilir.

Alerji Ateş Yapar Mı?

İnsanların besinlere, hayvan tüyüne, polenlere veya farklı dış etkenlere karşı alerjik reaksiyon gösterebildiği bilinir. Alerjik rinit de diğer adıyla saman nezlesi olarak bilinen bir sağlık problemidir. Bu durum küf, evcil hayvan tüyü ve polen gibi farklı tetikleyici unsurlara karşı olarak ortaya çıkabilir. Alerjik rinit belirtileri arasında ise hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerin kaşınması ve sulanması, öksürme ve hırıltılı solunum gibi semptomlar yer alır. Bununla birlikte yorgunluk, kusma, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomlar da alerjik rinite bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Pek çok kişinin yanıt aradığı "Alerjik rinit ateş yapar mı?" sorusu uzmanlar tarafından "hayır" şeklinde yanıtlanır. Ancak alerjik rinit gibi bir problemin özellikle astım rahatsızlığına sahip olan kişilerde kronik sinüs enfeksiyonlarını tetikleyebildiği bilinir. Bu durum da solunum yollarında iltihaplanmaya yol açarak farklı hastalıklara bağlı olarak ateş belirtisini beraberinde getirebilir.

Mevsimsel Alerji Ateş Yapar Mı?

Bahar alerjisi diğer adıyla mevsimsel alerji olarak da bilinen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın özellikle bahar aylarında polenlere veya kir ve toza karşı geliştiği söylenir. Uzmanlara göre bahar alerjisi semptomlarının haftada 4 günden fazla sürmesi ve bu rahatsızlığın 4 hafta boyunca devam etmesi kronik alerjik rinit göstergesidir. Buna bağlı olarak mevsimsel alerji belirtilerini taşıyan kişilerin "Bahar alerjisi ateş yapar mı?" sorusuna yanıt aradığı söylenebilir. Alerjisi olan bir birey sürekli olarak devam eden burun akıntısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve solunum zorluğu gibi semptomlar nedeniyle ateşlendiğini düşünebilir. Ancak normal şartlarda mevsimsel alerjinin ateş yapmadığı bilinir. Dolayısıyla bahar alerjisine bağlı olarak ateş belirtisinin ortaya çıkması mümkün değil iken, bu durum bir sinüs enfeksiyonuna işaret ediyor olabilir.