Alerji yedikten birkaç dakika sonra ortaya çıkıyor! Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız...

Hepimizin severek tükettiği çikolata zararsız gibi gözükse de bazı bireylerde alerjiye neden olabiliyor. Yedikten birkaç dakika sonra belirti veren ve kendini farklı şekillerde gösteren çikolata alerjisi kişinin bağışıklık sistemini de etkileyebiliyor. Konu hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Şimşek, alerjisi olan bireylerin neler yapması gerektiğini de anlattı.

DHA Giriş Tarihi: 01.09.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 15:22 PAYLAŞ ABONE OL

Çikolata ve içindeki etken maddelerin çikolata alerjisine sebep olabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Şimşek, Piyasadaki çikolataların büyük çoğunluğu süt tozu, fındık, fıstık, üzüm, yumurta, soya, buğday gibi farklı alerjen içerikleri de barındırır. Çikolataya alerjisi olan bir kişinin bağışıklık sistemi etkilenir ve vücudundaki antikorlar alerji ile savaşmak için harekete geçer. Çikolata alerjisi genellikle gıda alımından birkaç dakika sonra ortaya çıkar ve doğru tıbbi müdahale ile etkileri 24 saat içerisinde tamamen düzelebilir" dedi.

"Anafilaksi, alerjinin en şiddetli belirtisidir ve acil tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde ölümcül sonuçları olabilir" diyen Uzm. Dr. Deniz Şimşek, "Anafilaksi durumunda yaygın olarak nefes darlığı, ağız, dudak, dil, boğaz veya yüzde aşırı şişme, şiddetli kramplar ve karın ağrısı, dışkıda anormallik, kas güçsüzlüğü, hızlı kalp atışı, düşük tansiyon, bayılma ve bilinç kaybı gibi ciddi belirtiler görülür. Anafilaksi yaşanması durumunda en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmelidir.