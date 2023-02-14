Alkali Ne Demek? Alkali Su Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır?

Son dönemlerde birçok yerde karşımıza çıkan alkali kavramı, suyun ph değeriyle ilgili bir kavramdır. Alkali su ise insan sağlığına sağladığı faydalar açısından büyük bir öneme sahiptir. Alkali ne demek, alkali su nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını sizler için bu yazımızın içerisinde derledik.

Alkali Ne Demek?

Türkçemizde yer alan kelimelerden biri alkali kelimesidir. Fransızcadan dilimize girmiş olan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre bir manası mevcuttur. TDK'ya göre alkali sözcüğünün manası şöyledir:

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel ismi

Alkali Su Nedir?

Son zamanlarda oldukça popüler olan alkali su, zayıflatan su olarak bilinmektedir. Suyun ph değerinin yüksek olması sağlık açısından önemlidir. Ph (hidrojenin potansiyeli) demek, suyun içerisindeki asit ya da alkali değerlerin belirlenmesi için kullanılan ölçü demektir. Su şişelerinin arkalarında çoğunlukla ph değeri yazmaktadır. Ph değerinin 7'nin üzerinde olması o suyun alkali su olduğu anlamına gelir. Alkali su da suyun bazik yapıda olması önemlidir. Bileşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza nazaran az olan ancak, baz miktarı normal tuza göre fazla olduğunda o suyun bazik bir yapıya sahip olduğunu anlayabiliriz.

Alkali Su Nasıl Yapılır?

Alkali suyun insan vücudu için pek çok faydası bulunmaktadır. Vücudu zararlı toksinlerden arındırma, ödem atma, yaşlanma belirtilerini azaltma, sindirim sistemini düzenleme, bağışıklık sistemini güçlendirme gibi birçok yararı mevcuttur. Özellikle ödem atmada çok faydalı olduğundan zayıflamak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Suyun alkali su haline gelebilmesi için bazı malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Alkali su için gerekli malzemeler:

Limon

Deniz tuzu

2 litre su

Alkali suyun hazırlanışı son derece kolaydır. Öncelikle limonu dilimleyin ve suyun içine atın. Ardından limonlu suyu yaklaşık 8 saat kadar bekletin. 8 saatlik süre bittikten sonra içerisinde bir çay kaşığı kadar deniz tuzu ekleyin ve karıştırın. Bu işlemlerden sonra suyunuzun ph değeri yükselmiş olacak ve alkali su elde etmiş olacaksınız.

Alkali Beslenme Ne İşe Yarar?

Alkali beslenmek demek, ph değeri yüksek olan besinlerle beslenme manasına gelmektedir. Kırmızı et gibi asitli yiyecekler yerine alkali açıdan zengin olan meyve, sebze gibi yiyeceklerle beslenilmesi sağlık açısından daha faydalıdır. Alkali beslenme şeklinin genel olarak vücuda sağladığı yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz: