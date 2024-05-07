Alzheimer geni tespit edildi! Hastalık tarihe mi gömülecek?

Araştırmacılar, APOE4 geninin iki kopyasına sahip 65 yaş üstü kişilerin tamamına yakınının Alzheimer belirtileri geliştirdiğini ortaya koydu. "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığı bilinen "APOE4" geni incelendi.

AA Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:02 PAYLAŞ ABONE OL

10 binden fazla kişi ve 3 binden fazla beyin biyopsi örneği sonucuyla yapılan çalışmada, Alzheimer'ın "yeni bir genetik formunun" tespit edildiği belirtildi.

Daha önceki araştırmalarda Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilinen söz konusu gen varyantının, yeni yapılan çalışmayla iki kopyasına sahip neredeyse tüm kişilerde Alzheimer'a sebep olduğu belirlendi.