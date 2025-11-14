Alzheimer riskini anında önlüyor! Bilim insanları açıkladı: "Her gün mutlaka..."

Demans türleri arasında en yaygın görülen Alzheimer, kişide hafıza kaybına ve diğer bilişsel kabiliyetlerin gerilemesine neden oluyor.
Bilim insanlarının yaptığı bu çalışmaya göre, yaşam tarzında yapılan bu değişiklikler ile ilerleyen yaşlarda oluşabilecek Alzheimer riskini erken yaşlarda durdurabilir veya Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabileceğiniz bulgulara ulaşıldı.
ABD'de yapılan araştırmada, günde 3 bin veya daha fazla adım atmanın, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceği belirlendi.
ABD'de bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada düzenli yürüyen kişilerin bilişsel gerileme oranının daha yavaş ve geç ilerlediği saptandı.
Genellikle sağlıklı bir yaşam tarzı için günde 10 bin adım atılması tavsiye edilse de araştırmada, günde 3 ila 5 bin adım atan kişilerde bilişsel gerilemenin ortalama 3 yıl, 5 ila 7 bin adım atanlarda ise 7 yıl geciktiği tespit edildi.