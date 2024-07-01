Aman dikkat! Bilinçsiz klima kullanımı gözleri vuruyor...

Yaz aylarında gözlerimiz, mevsimsel risklere daha açık hale geldiği için birtakım önlemlerin artırılması gerekiyor. Gözleri nemli tutmanın son derece önemli olduğunu söyleyen Göz hastalıkları uzmanı Dr. Nilay Akagün, özellikle klimalı ortamlarda göz sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizdi. İşte klimanın göz sağlığımıza olan olumsuz etkileri ve alınması gereken önlemler.

İHA Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:30 PAYLAŞ ABONE OL

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilay Akagün, yaz aylarında gözlerimizin havuz sularından güneşin kavurucu ışınlarına kadar çeşitli dış etkenlere maruz kaldığına ve mevsimsel risklere açık hale geldiğine dikkat çekti. Yazın keyfini kesintisiz sürdürebilmek için bazı öneriler sunan Dr. Akagün, gözlerde hissedilen herhangi bir rahatsızlık halinde vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanın, potansiyel sorunları başlamadan önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi.





Yaz aylarında sıkça karşılaşılan göz hastalıkları hakkında önemli bilgiler veren Dr. Akagün havuz ve deniz suyu ile temas nedeniyle mikropların yayılmasının kolaylaştığını ve bu durumda da enfeksiyöz konjonktivitin yaygın görülen bir sorun olduğunu ifade etti. Korunmak için "Yüzme gözlüğü kullanarak gözlerinizi kirli su ve klorla direkt temastan koruyun; ellerinizi sık sık yıkamak ve gözlerinize dokunmaktan kaçının. Havlu ve gözlük gibi kişisel eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmayın" ifadelerini kullandı.