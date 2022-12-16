ANA Testi Nedir? ANA Testi Pozitif Ne Demek, Nasıl Yapılır ve Hangi Hastalıklarda Pozitif Çıkar?

ANA testi nedir, vücuttaki hangi bölgeyle ilişkilidir tarzındaki sorular konuya açıklık getirir. Soruların sonunda ANA testi neyi gösterir için bağışıklık sistemine ulaşırız. Birtakım rahatsızlıklar yaşanınca Ana tahlili neden istenir hakkında yorum yapmamızı kolaylaştırır. ANA testi hangi hastalıklarda pozitif çıkar da tam olarak bağışıklık sistemindeki rahatsızlıklardır. Vücuttaki aksilikler Ana testi pozitif ne demek için örnek teşkil eder. Konunun daha ayrıntılı hali ana testi nasıl yapılır ve ana testi nerede yapılır, uzmanların açıklık getireceği bulgulardır.

ANA Testi Nedir?

İnsan vücudunun belirli bir düzlemi ve işleyişi vardır. Her doku, organ, hücre gibi unsurların işlevleri ve görevleri bellidir. Bu unsurlar birbirleriyle etkileşim halinde hareket ederek, insan vücudunun sağlıklı olmasını sağlamaktadır. İşler her zaman belirtildiği üzere olması gerektiği gibi olmaz. ANA testi de vücudun bir konuda yaşadığı anormalliği test etmeye yaramaktadır. Vücutta yaşanan anormallik bağışıklık sisteminde yaşanmaktadır. Bağışıklık sistemi insan vücudunun temel yapı taşlarındandır denebilir. Çünkü bir kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse hastalıklara ya da virüslere karşı da dirençli demektir. Bağışıklık sisteminin vücuttaki işleyişi bellidir. Eğer bu işleyiş tersine dönerse yani vücuda yararı varken zarar vermeye başlarsa, burada ANA testi devreye girer.

ANA Testi Hangi Hastalıklarda Pozitif Çıkar?

ANA testi yaptırmak zorunda kalan biri bağışıklık sisteminde sorun yaşıyor demektir. Bağışıklık sisteminin sağlıklı olması gerekirken bazı durumlarda bu sağlık bozulmaktadır. Bağışıklık sistemindeki sağlığın bozulması vücuda zarar vermeye başlar. Elbette ki bağışıklık sistemin sıkıntı yaşanmasını tetikleyen etkenler vardır. Başlıca söylenmesi gereken şey otoimmün hastalıklarının yaşattığı etkenlerdir. Yani bağışıklık sisteminin sağlıklı olan dokulara zarar vermeye başlaması sağlığı bozmaktadır. ANA testi bu tür durumlarda yapılırsa sonuç pozitif çıkacaktır. ANA testi skeroderma, romatoit artrit, polimiyozit, dermatomiyozit, sjögren sendromu gibi hastalıklarda pozitif çıkmaktadır.

ANA Tahlili Neden İstenir?

ANA testinin yapılmasında diğer başlıkta bahsedilen otoimmün hastalıkları etkilidir. Bu tür hastalıkların bazı belirtileri vardır. Halsizlik, ellerde yaşanan uyuşma, eklemlerde yaşanan ağrılar, ateşin yükselmesi, ciltte dökülmeler yaşanması, ciltte kuruluğun oluşması ve ciltte lekelerin meydana gelmesi otoimmün hastalıkları belirtileridir. Otoimmün hastalıkları da bağışıklık sisteminin dokulara zarar vermesiyle oluşan hastalıklardır. Kişinin bahsedilen belirtileri yaşaması otoimmün hastalıklarından birine sahip olacağına işarettir. Bu tür durumlarda ANA tahlilinin istenmesi gerekebilir. Çünkü insan sağlığında erken teşhis ve müdahale önemlidir.