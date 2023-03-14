Analjezik Nedir? Analjezikler Ne İşe Yarar ve Ne İçin Kullanılır?

Analjezik nedir sorusu genel olarak sağlıkla ilgilenen insanların önem verdiği bir konudur. Analijezik, ağrının azalması için kullanılan ilaçlara denmektedir. Bu ilaç günümüz çağında genellikle ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Kişilerin uyumadan önce oluşabilecek olası ağrıların hafiflemesine etki etmektedir. Analjezik ilaçlar ne için kullanılır sorusuna ise, başta diş ağrısı olmak üzere birçok ağrı ve hastalık tedavi yönteminde kullanılır şeklinde yanıt vermek gerekmektedir.

Analjezik Nedir?

Analjezik ilaçlar ile ilgili konuşmadan önce çoğu kişinin merak ettiği analjezik nedir tanımı yapmak gerekmektedir. Analjezik ilaçlar, ağrının azalması amacıyla kullanılan haplar olarak bilinmektedir. Genel itibariyle hap olarak kullanılmasının yanı sıra krem vb. şeklinde de tercih edilbilmektedir. Peki tıp dilinde analjezik ne demek, bireyler uykuya dalmadan önce veya olası bilinç kaybı yaşamadan dolayı oluşabilecek ağrıların önlenmesini sağlayan ilaçlar bütünüdür.

İlacın ne demek olduğunun yanı sıra biraz da, analjezik ilaç ne işe yarar veya bir diğer tabirle analjezikler ne için kullanılır konularına açıklık getirelim. Analjezik ilaclar başta diş ağrısı olmak üzere birçok ağrı ve hastalık tedavisi için kullanılmaktadır. Bu ilaclar çoğunlukla hap şeklinde kullanılmaktadır fakat krem, jel gibi versiyonları da bulunmaktadır. Aynı zamanda analjezikler merkezi sinir sistemine direkt olarak etki etmektedirler.



Ağrıyı kontrol altına alma yöntemlerinin en başında analjezik kullanımı gelmektedir. Analjezikler, günümüz çağında antibiyotiklerin yanı sıra en sık kullanılan ve satın alınan ilaçlar arasında yer almaktadır. Bundan dolayı analjezik kullanım şartlarının doğru bilinmesi ve doğru bir şekilde gerekmektedir. Analjezik kullanım ilkeleri hastalara öğretilme süresi boyunca hekimler ile birlikte eczacıların da oldukça önemli yararları bulunmaktadır. Çünkü bazı insanlar ilaçların ne işe yaradıklarını, ilaçla ilgili mutlaka bilmesi gerekenleri eczacılara sorarak onlardan öğrenmektedirler.

Analjezikler Ne İşe Yarar ve Ne İçin Kullanılır?

Analjezikler, toplumda antibiyotiklerin yanında en çok tercih edilen ilaçlar arasında bulunmaktadır. Bu sebeple analjezik kullanım ilkelerinin doğru olarak öğrenilmesi ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, bunun yanı sıra hastalara analjezik kullanım şartlarının öğretilmesi gerekmektedir.

Analjezikler kronik ve akut ağrı tedavilerinde, ağrıyı kontrol altına almak ve ağrıyı hafifletmek için kullanılan ilaçlardır. Analjeziklerin kullanımı, belki de abartı bir tabirle, insanlığın tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Morfin, Opium ve bunun çeşitleri 5000 yıldan beri, nonsteroid antienflamatuarların babası olarak bilinen aspirin ise, 100 yıldan beri kullanılmaktadır. Son 50 sene içerisinde bu her iki gruptan da fazla miktarda yeni ilaç geliştirildi ve bunlar kendine yeni kullanım alanı buldu.

Analjezik ilaçlar ne için kullanılır listesi birkaç örnekle birlikte şu şekilde sıralanmaktadır;