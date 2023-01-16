Anamnez Nedir? Tıpta ve Psikolojide Anamnez Formu Ne Demek, Soruları ve Örnekleri Neler?

Tıpta ve psikolojide kullanılan çok sayıda kavram vardır. Bu kavramlardan birisi olan anamnez internette sıklıkla araştırılmıştır. Hasta ve doktor ilişkisinde önemli bir yere sahip anamnez soruları da kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Doktorun belirli sorular sorarak hastanın hastalığını teşhis etmede önemli bir yere sahip olan anamnez nedir veya ne demek? Sorularına cevap arayan kişiler internete başvurmuştur. Tıpta ve psikolojide kullanılan anamnez formu ne demek, soruları ve örnekleri nedir? Soruları da bu kavramla ilgili merak edilen sorular arasındadır. Bu yazımızın devamında sizler için anamnez nedir sorusuna ve anamnez örneği çerçevesinde sorulması gereken sorulara yer verdik.

Anamnez Nedir?

Tıp biliminde ve psikolojide kullanılan önemli kavramlardan birisi olan anamnez ne demek sorusu internette araştırılmıştır. Anamnez, hastanın hastalığını keşfetmek amacıyla doktorun belirli sorular sorarak bilgi toplamasıdır. Doktor anamnez alırken soruları rastgele sormaz, belirli bir düzen ve sıra çerçevesinde soruları hastaya yönlendirir. Anamnez alınırken doktorun öncelikle kendisini tanıtması ve hastaya amacının ne olduğunu sorması gerekir. Doktor hastaneye başvuran hastaya herhangi bir tedaviye başlamadan önce, hastalık geçmişiyle alakalı sorular sormaya başlar. Hastanın yaşadığı rahatsızlık, geçmişte yaşadığı ve ailesinde de görülmüş olan hastalıklarla karşılaştırarak teşhis edilir. Doktorun anamnez sorularını yöneltirken doğru soruları sorması tedavisi için de önem taşır. Anamnez yapıldıktan sonra ise fiziksel muayene ve gerekli tahliller yapılır.

Anamnez Formu Nedir?

Anamnez formu nedir sorusu bu konuda araştırma yapan kullanıcıların merak ettiği sorulardan birisidir. Anamnez formu, hastanın tıbbi geçmişi, kronik ve kalıtsal hastalıklarının olup olmaması ve hastalık belirtilerinin ne zaman ortaya çıktığı ve hastanın herhangi bir şeye alerjisi olup olmadığı gibi belirli soruların sorulduğu bir formdur. Bu formda hasta ile ilgili daha önce geçirdiği ameliyatların yanı sıra sigara, alkol, madde bağımlılığı, kadınlarda adet düzeni, aile bireylerinin geçirdiği hastalıklar yer alır.

Anamnez Örneği

Anamnez, hastanın hastalığını doğru bir şekilde teşhis etmesi amacıyla oldukça önemlidir. Anamnez sorularının doğru sorulması bu durumda önem taşıyacaktır. Böylece doğru teşhis edilen hastalık hızlı bir şekilde tedavi edilmeye başlanacaktır. Bu durumda genel bir anamnez örneği aşağıdaki bilgiler çerçevesinde oluşur:

Hasta Bilgileri; Adı Soyadı, cinsiyeti, yaşı, medeni hali, telefonu, adresi, doğum yeri ve yaşadığı yerler, mesleği, boy ve kilosu, hasta dosya no, arşiv bilgileri

Hastanın özgeçmişi ve soy geçmişi; daha önce geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, konulan patolojik tanılar, yapılan tedaviler, alınan ilaçlar, sigara, alkol, madde bağımlılığı, bunların tarihleri, aile bireylerinde geçirilmiş hastalıklar, kadınlarda adet düzeni, doğumlar, emzirme süreleri, ilk adet yaşı, menapoz yaşı

Hastalık Bilgileri; Hasta yakınmaları, ön tanılar, ayırıcı tanılar, kesin tanı, laboratuvar veya radyolojik tanı, patolojik tanı, verilmişse aldığı tedaviler