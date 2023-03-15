Anestezi Testi Aç Karnına Mı Yapılır? Ameliyat Öncesi Tahliller ve Anestezi Testi Nasıl Yapılır, Aç Mı Tok Mu?

Ameliyat olacak kişiler ya da bu kişilerin yakınları için anestezi testi aç karnına mı yapılır merak edilen sorular arasındadır. Çünkü bu kişiler ameliyat öncesi anestezi testi nasıl yapılır bilmek isterler. Eğer sizde o kişilerdenseniz araştırmanız için doğru yerdesiniz. Fakat ilk önce anestezinin ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Ameliyat öncesi tahliller aç mı yapılır bilmek istiyorsanız okumaya devam edin. İçeriğimizin kalan kısmına inerek anestezi testi aç karnına mı yapılır öğrenebilir ve detaylarına bakabilirsiniz.

Anestezi Nedir?

Anestezi, kişinin ameliyat olabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Ameliyatın güvenli ve sağlıklı olabilmesi, hastanın işlem esnasında ağrı duymaması ve cerrahın da rahat çalışabilmesi için, tıbbi ilaçlar kullanarak hastanın vücudunun uyuşturulması anestezi olarak tanımlanıyor.

Anestezinin üç türü var; genel, bölgesel ve lokal anestezi. Genel anestezide tüm vücut uyuşturuluyor ve hastanın bilinci kapanıyor. Vücudun belden aşağısını, kol ya da bacak gibi belli bir bölgesini uyuşturma işlemine ise bölgesel anestezi deniliyor. Bu yöntemde ise hastanın bilinci açık iken girişim yapılıyor.

Lokal anestezi de daha küçük bir bölgenin uyuşturulmasıyla yapılıyor. Örneğin benlerin alınması gibi küçük işlemlerde bu yöntem uygulanıyor.

Genel anestezinin yanı sıra, vücudun belden aşağısını uyuşturmayı sağlayan spinal ve epidural anestezi ile tek kol ve tek bacağı uyuşturan RİVA anestezi türleri de hastaların ameliyat sonrasını daha kolay atlatmasını sağlıyor.

Ameliyat Öncesi Anestezi Testi Nasıl Yapılır?

Ameliyat kararı verilince hastaların ameliyat öncesi mutlaka anestezi doktoru tarafından değerlendirilmesi gerekir. En önemli test ameliyat öncesi hastanın muayenesi ve öyküsünün alınmasıdır. Muayene sonunda, hastanın yaşına, eşlik eden hastalıklarına ve yapılacak ameliyata uygun kan testleri istenir. Anestezi değerlendirmesinde, akciğer filmi, elektrokardiyografi (genellikle 40 yaşından büyük hastalarda), kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri öncelikle istenen tanı testleridir. Hastanın ameliyat öncesi çekilen akciğer filmi ve elektrokardiyogramı akciğerin ve kalbinin durumuyla ilgili bilgi verebilir. Hastada kronik bronşit, astım gibi bir akciğer hastalığı mevcutsa solunum fonksiyon testi gibi daha detaylı testler ya da kalple ilgili bir bozukluk varsa ekokardiyografi gibi kalbin fonksiyonlarını daha net gösteren ek testler gerekebilir. Kanama ihtimali olan ameliyatlardan önce, hastanın kan grubu tespit edilip kan hazırlanılır. Anestezi ilaçlarının bir kısmının karaciğer ve böbrek üzerine yan etkileri olabilir. Bu nedenle anestezi öncesi bu organlarında fonksiyon bozukluğu olan hastalarda karaciğer ve böbrek fonksiyon testleriyle bu organlar değerlendirilmeli, herhangi bir bozukluk durumunda bununla ilgili önlemler alınmalıdır. Ayrıca hastanın eşlik eden hastalıkları (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği gibi) doktor kontrolünde değilse diğer tıp dallarından konsültasyon istenebilir.

Kronik hastalığı olan kişilerde anestezi planı ve ön hazırlığı daha farklıdır. Öncelikle kronik hastalık doktor kontrolünde mi, ilaçlarını düzenli kullanıyor mu gibi ayrıntıları sorgulamak gerekir. Gerekli kan tetkikleri yaptırılır. Diğer yardımcı tanı yöntemlerinden yararlanılır. Hastalar, ameliyat için uygun hale gelince ameliyat planlanır. Alerjisi olan kişilerde mutlaka anestezi öncesi neye karşı alerjileri olduğu sorgulanıp anestezi ilaçları ve ameliyatta kullanılacak ilaçlar hastanın durumuna uygun olarak seçilir.

Anestezi Testi Aç Karnına Mı Yapılır?

Anestezi öncesi ilk istenilenler testler genellikle şunlardır:

- Akciğer filmi

- Elektrokardiyografi (genellikle 40 yaşından büyük hastalarda)

- Kan sayımı

- Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri

Anestezi doktoru hastasının genel durumuna, hastalık geçmişine ve öyküsüne bakarak bunlara ek tahlil ve testler isteyebilmektedir. Anestezi testleri genellikle aç karnına yapılır fakat bazen de fark etmeyebilir. Anestezi testleri yapılmadan önce doktorunuza danışıp daha sağlıklı bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra ameliyatın anestezi şekli ne olursa olsun (lokal anestezi ya da genel anestezi) ameliyat öncesi hastanın kendi güvenliği için altı saatlik kesin açlık süresi gerekmektedir. Bu altı saat içinde hastanın su dahi içmemesi önemlidir. Eğer ameliyat sabah planlanmışsa gece 24.00'ten sonra, öğleden sonra planlanmışsa sabah 06.00'dan sonra herhangi bir şey yiyip içilmemesi gerekir.