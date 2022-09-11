Ani ölüm riskini artırıyor! Türkiye’de çok yaygın görülen bu hastalık...

Tedavi edilmezse ciddi sonuçları olur Uyku apnesinin çok tehlikeli sonuçları olabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Burak Uçar, "Uyku apnesi ile birlikte nefes almanız durduğu zaman kandaki oksijen miktarı düşer, buna karşılık karbondioksit ve asit birikimi miktarı ise artar. Bu durum kalp, kan damarları ve sinir sisteminizin daha fazla çalışmasına yol açar. Bu da yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, kalp krizi, inme (felç) riskinin sağlıklı kişilere göre daha fazla sıklıkta görülmesine sebep olur. Direksiyon başında ani uyuya kalma sonucu trafik kazası geçirme riski, dikkat dağınıklığı, depresyon ve hafıza problemlerinin de görülme riski ciddi oranda artar" diye konuştu.





Uyku apnesi tanısı

Uyku apnesinin uygun tanı yöntemi ve tedavi seçenekleri sayesinde tedavi edilebileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Burak Uçar, "Doktorunuz yapacağı uyku çalışmaları ile uyku esnasında vücudunuzda neler olduğunu görmeye yarayan bir dizi test gerçekleştirir. Uyku testlerinin içinde en önemlisi polisomnografi (PSG)'dir. Bu test beyindeki elektriksel aktiviteyi, göz hareketlerini, kas aktivitesini, kalp atışını, ağız ve burundaki hava akışını ve kandaki oksijen miktarını ölçer. Polisomonografi uyku apnesi tanısı için en kesin yöntemdir. Uyku apnesi görülen kişi eğer kilolu veya obez ise öncelikle bu kişilerin diyetisyen kontrolünde kilo vermesi gerekir. Ayrıca, alkol ve uyku ilaçlarından kaçınmak, sigarayı bırakmak ve sırt üstü yatmamak da rahatsızlığı azaltır. Uyku apnesi sendromunun temel tedavisi, tanı konulduktan sonra ve hastalarda orta/ağır uyku apnesi sendromu saptanması halinde, apne önleyici cihazların (CPAP-BPAP) hastalar tarafından kullanılmaya başlanmasıdır. Eğer üst solunum yollarında belirgin anatomik darlıklar var ise hastanın kulak burun boğaz uzmanı tarafından cerrahi girişim yönünden değerlendirilmesi gerekir." dedi.