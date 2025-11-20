Anne adayları dikkat! Basit bir grip dakikalar içinde zatürreye dönüşebilir!

"Hamile bir hastada 38 derece ve üzerinde ateş, dirençli ve balgamlı öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bilinç bulanıklığı gibi semptomların olması durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu belirtiler, hastalığın ciddileştiğinin ve muhtemelen zatürre gibi ikincil bir enfeksiyonun gelişmeye başladığının göstergesi olabilir."

Anne adaylarının vücutlarını yakından takip etmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Yaman, gribin soğuk algınlığından ayırt edilmesi gereken kritik önemdeki bazı semptomlarını şöyle sıraladı:

Grip şüphesiyle başvuran gebelerde tanının doğrulanması halinde tedavinin hızla başlaması gerektiğini belirten Op. Dr. Yaman, "Doğrulanmış influenza enfeksiyonu durumunda antiviral ilaçların hekim önerisiyle uygun dozda ve zamanında kullanımı önem taşır" dedi. Anne adaylarının, hekimleri önermediği sürece reçetesiz satılan soğuk algınlığı ilaçlarını veya ağrı kesicileri bilinçsizce kullanmaması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Yaman, ancak hekim kontrolünde verilen antiviral tedavinin hem anne hem de b ebek için güvenli ve gerekli olduğunu söyledi.

'GRİPTEN KORUNMANIN ALTIN KURALLARI'

Op. Dr. İrem Yaman, gripten korunmanın, hastalığı tedavi etmekten her zaman daha kolay ve güvenli olduğunu belirterek, anne adayları için basit ama etkili önlemleri sıraladı:

"Özellikle salgın dönemlerinde kalabalık ortamlardan uzak durmak, kapalı alanları sık sık havalandırmak, sık sık el yıkamak en temel hijyen kurallarıdır. Ayrıca, dengeli beslenmek, yeterli sıvı alımı ve düzenli uyku; bağışıklığı güçlendiren önemli önlemler arasında yer alıyor".