Antibiyotik Ateş Düşürür Mü? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Antibiyotik Kullanırken Ateş Çıkması Normal Mi?

Antibiyotik ateş düşürür mü konusunda toplumda bir bilinmezlik olduğu gibi aynı zamanda antibiyotik ateş yapar mı konusunda da bir şüphe ve çekince toplum içinde yaygındır. İçerikte antibiyotiklerin temel anlamda işlevini ve amacını anlatmaya özen göstererek antibiyotik kullanırken ateş çıkması normal mi sorusuna yanıt getirdik. Peki ya antibiyotik ateşe sebep olur mu? Makalede antibiyotik hakkında akıcı ve detaylı bir bilgilendirmeden faydalanmak mümkün.

Antibiyotik Ateş Yapar Mı?

Antibiyotik ateş yapar mı yapmaz mı konusu hakkında derin bilgilendirme yapmadan önce, ateşin neden çıktığını anlamak ve bunun antibiyotik ile ne gibi bir ilişkisi olabilir üzerine düşünmek konuyu anlamak ve sindirmek açısından en sağlıklısı olacaktır.

Ateş, kişinin vücudunda eğer bir enfeksiyon varsa içerideki mikrop ve bakterilerin yok edilmesi için bağışıklık sisteminin geliştirmiş olduğu bir savunma mekanizması ve reaksiyona denmektedir.

Bu bilgilere göre ateş, vücuda bir hastalığın girmesi sonucunda ortaya çıkan bir tepki ya da reaksiyondur. Antibiyotik ise bu hastalığın yenilmesi ve vücudun zayıf düşmemesi için bir takviye kuvvet olarak düşünebilir. Yani doğal olarak antibiyotik ateş yapmaz.

Kişi, hasta olduğu için zaten vücudu enfeksiyonlarla mücadele ediyordur ve bu da ateşinin çıkmasına neden oluyordur. Bu, antibiyotiğin ateş yaptığı anlamına değil, vücudun hastalıkla mücadele ettiği anlamına gelir.

Antibiyotik Ateş Düşürür Mü?

Antibiyotik tek başına ateşi düşürmek için yardımcı değildir ve antibiyotiklerin kullanım amacı içerisinde de ateş düşürmek yoktur. Fakat antibiyotik dolaylı yoldan ateş düşürücü etkiye sahiptir.

Yukarıda da yazıldığı gibi antibiyotikler kişinin vücudu mikrop ve enfeksiyonları yensin diye bir takviye kuvvet olması açısından kullanılırlar ve bağışıklık sistemine yapmış olduğu yardım ile antibiyotik hastalığın vücuttan daha kolay sökülüp atılmasını bu şekilde sağlar.

Kişinin ateşine neden olan şey de enfeksiyon olduğu ve antibiyotikler enfeksiyonlarla mücadele için alındığı için antibiyotik dolaylı yoldan ateş düşürücüdür denebilir. Çünkü antibiyotikler ateşe sebep olan hastalığı yenmek için kullanılan ilaçlara denmektedir.

Fakat ateşi olan bir kişiye fazladan antibiyotik verilmemelidir. Kişi, o gün reçetede yazdığı kadar antibiyotik aldıktan sonra ateşlendiğinde ateş düşürücü bir ilaç almalı ya da direkt olarak doktoruna başvurmalıdır. Sırf ateş düşsün diye reçetede yazan dozdan daha fazla antibiyotik içmek sağlığa zararlıdır ve ciddi tehditler oluşturabilir.

Antibiyotik Kullanırken Ateş Çıkması Normal Mi?

Antibiyotik kullanırken ateş çıkması normaldir. Ateşe sebep olan antibiyotik değil antibiyotiğin kişinin bağışıklık sistemiyle birlikte savaş verdiği enfeksiyonlardır. Antibiyotik ve doktor tavsiyesindeki dinlenmeler ile enfeksiyon vücuttan atıldığında ateş sorunu da ortadan kalkacaktır.