Aort yırtılması neden olur? Hayatı tehdit eden bu ayrıntıya dikkat...

Prof. Dr. Özatik, aort damarını "ana bir su şebekesi" olarak da tanımladıklarını ifade ederek, "Kalpten çıktıktan sonra önce beyin bölgesine, kollara daha sonra vücudun diğer organlarına akciğere, karın damarlarına, karaciğere, bağırsaklara ve en son da bacak bölgesine kan yoluyla beslenmeyi sağlar. Bunun 2,5-3 santim civarında belli bir çapı var. Aslında bir tek tüp şeklinde fakat üç tabakadan oluşur. O üç tabaka birbirine yapışıktır. Gözle görebileceğiniz bir şey değil ama mikroskobik olarak üç tabakadan oluşur." bilgisini paylaştı.

Aort damarında yırtılma olduğunda damarın aniden patlayabildiğini ve hastanın o anda hayatını kaybedebildiğini aktaran Özatik, bu durumda hastalarda ciddi sırt ve göğüs ağrısı şikayetlerinin oluşabildiğini dile getirdi.

Özatik, aort yırtılmasında damarda patlama olmaması durumunda da damarın beslediği organlarda dolaşım bozukluğunun yaşanabileceğini belirterek, "Beyni besleyen damarlarda yırtık ilerlediyse ve bir tıkanmaya yol açtıysa felç durumu ortaya çıkabilir. Kol damarlarında bir tıkanıklık olabilir. Karın bölgesinde olduysa, karaciğer ve bağırsak gibi iç organların beslenmesi bozulabilir. Kasık damarlarında bir hadise olduysa bacakta bir dolaşım bozukluğu olabilir. Bir damar tıkanıklığı gibi tabloyla karşımıza çıkabilir. Tablo esasen bu şekilde. Kısa sürede hastaneye ulaşıp hastaya bir an önce müdahale edilmesi gereken tıbbi klinik bir durum." diye konuştu.