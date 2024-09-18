Apandisit Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Apandisit Ameliyatından Sonra Ne Yenir, Ne Yenmez?

Apandisit ameliyatı belden aşağı iğne vurularak da yapılabilir genel anesteziyle de yapılabilir. Bu durum kişinin diğer sağlık durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Tıpta en kısa süren operasyonlardan biridir. Bu ameliyatın en kritik noktası ameliyattan sonra nasıl beslenileceğidir. Bu konu için apandisit ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı, apandisit ameliyatından sonra ne yememeli, katı yemek ne zaman yenir sorularına ihtiyacımız vardır.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Beslenme

Apandisit ameliyatı kısa süren bir ameliyattır. Yaklaşık 20 ya da 30 dakika sonrası apandisit ameliyatı sona erer. Kişinin diğer sağlık durumuna göre uyutularak ya da sadece belden aşağısı uyuşturularak operasyon gerçekleştirilir. Apandisit bölgesinde çıkan iltihabın giderilmesi için bu ameliyat gerçekleştirilir ve iltihap giderilir. Bu ameliyat sonrasında ele alınması gereken diğer bir konu beslenmedir.

Apandisit Ameliyatından Sonra Ne Yememeli?

Her ameliyat sonrası beslenmeye dikkat edilmelidir. Apandisit ameliyatından sonra yaklaşık 4 ya da 6 saat bir şey yenmemesi gerektiği ifade edilmektedir. Apandisit ameliyatı zor bir operasyon olmadığı için belirtilen saat sonrası yemek yenebilir. Tüketilecek yemeklerde dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

İlk olarak bu ameliyattan sonra çok fazla dikkat edilmesi gereken yiyecekler olmadığı söylenmelidir.

Dikkat edilmesi gerekenlerin en başında asitli içecekler gelmektedir. Örneğin kola apandisit ameliyatından sonra tüketilmemesi gereken bir üründür.

Gerekli vitaminler, mineraller eksiksiz şekilde tüketilmelidir.

Apandis ameliyatından sonra dikiş yerinin iyileşmesi için ananas tüketilmesi gerektiği söylenmektedir.

Bu operasyon sonunda probiyotik besinler yaraya iyi gelecektir. Bu nedenle yoğurt, turşu gibi gıdalar tüketilebilir.

Apandisit Ameliyatından Sonra Katı Yemek Ne Zaman Yenir?

Apandisit ameliyatından sonra tüketilmesi gereken iki önemli gıda çeşidi vardır. Biri kalsiyum içeren gıdalar diğeri de probiyotik içeren gıdalardır. Apandisit ameliyatından sonra hemen katı gıda tüketilmemelidir. Genelde ilk iki ay katı beslenilmemesi gerektiği onun yerine sıvı beslenilmesi gerektiği söylenmektedir. Katı besine geçildiği takdirde de taze balık yenmelidir. Böylece ameliyat yeri daha çabuk ve sağlıklı şekilde iyileşecektir.