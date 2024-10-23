Apandisit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi - Apandisit Ameliyatı Sonrası Ağrı Ne Kadar Sürer, Kaç Günde İyileşilir?

Apandisit ameliyatının açık veya kapalı cerrahiyle gerçekleştirilmesi mümkün iken bu operasyonların süreleri genelde 30 dakika ile 1 saat arasındadır. Bu ameliyatın hangi cerrahi yöntemle gerçekleştirildiği fark etmeksizin hastaneden taburcu edilen kişinin belli bir süre boyunca istirahat edip önerilere uyması gerekir. Dolayısıyla apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadar, ağrı ne zaman geçer diyenlere detaylı bilgi aktarılmalıdır.

Apandisit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Ne Kadar?

Apandisit tedavisinde genel olarak bu bölümün cerrahi bir operasyonla çıkarılması söz konusudur. Ancak tedavi süresinde laparoskopik yani kapalı cerrahiye veya açık cerrahiye başvurulabilir. Bu bağlamda apandisit ameliyatının kapalı veya açık cerrahi yöntemlerden hangisiyle gerçekleştirildiğine göre iyileşme süresi de değişiklik gösterir. Apandisitin çıkarılması ve iltihaplı bölgenin temizlenmesi ile tamamlanan cerrahi operasyonlar genelde 30 dakika ile 1 saat sürer. Kapalı veya açık cerrahi operasyona göre "Apandisit ameliyatı sonrasında hasta ne kadar sürede iyileşir?" sorusuna verilebilen yanıtlar ise aşağıdaki gibidir:

Açık apandisit ameliyatı sonrasında iyileşme süresi: Apandisit ameliyatı açık cerrahi yöntemiyle yapıldığı zaman hasta genelde 1-2 sonra hastaneden taburcu edilir. Bu yöntemle yapılan apandisit ameliyatının iyileşme süresi ise 1-2 hafta arasında değişiklik gösterir. Kapalı apandisit ameliyatı sonrasında iyileşme süresi: Kapalı apandisit ameliyatı olan bir kişinin genelde 1 gün boyunca hastanede istirahat etmesi beklenir. Hastaneden taburcu edilen ve apandisit ameliyatını kapalı cerrahi yöntemiyle olan bir kişinin iyileşme süresi ise 7 ile 10 gün civarındadır.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Ağrı Ne Kadar Sürer?

Apandisit ameliyatının kapalı veya açık cerrahi yöntemiyle yapılması fark etmeksizin hastanın operasyondan sonra minimum 1 hafta boyunca istirahat etmesi gerekir. Dolayısıyla "Apandisit ameliyatı sonrasında kaç gün dinlenmek gerekir?" diyenlere minimum 7-10 gün boyunca istirahat edip belli başlı önerileri dikkate almaları gerektiği söylenmelidir. Kişinin uzman doktorun tavsiyesine göre ameliyattan 4-6 saat sonra ağızdan beslenmeye başlaması mümkündür. Buna ek olarak apandisit ameliyatı sonrasındaki istirahat sürecinde ağırlık kaldırılmaması, gaz yapan besinlerin tüketilmemesi, reçete edilen ilaçların kullanılması ve pansumanın aksatılmaması mühimdir. Bu gibi önerilere uyulduğu takdirde ameliyat sonrasında ortaya çıkan ağrı gibi semptomların şiddetinin artmaması sağlanabilir. Ancak genel olarak apandisit ameliyatından sonraki 2-3 gün boyunca ağrı hissinin ortaya çıkması doğaldır. Bu semptomun şiddeti arttığı zaman ise ameliyatı gerçekleştiren uzman doktora danışılmasında fayda vardır.