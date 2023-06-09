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Apandisit Ateş Yapar Mı? Apandisit Patlaması Ateşe Sebep Olur Mu?

Apandisit ateşe sebep olur mu olmaz mı sorusunun yanıtları apandisit şüphesi olan bireyler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Her yaş grubundan bireyde görülebilen apandisit belirtileri arasında ateş var mı yok mu merak edilmektedir. Apandisit patlaması yüksek ateş yapar mı? Ateş apandisit belirtisi midir? Tüm bu merak edilen soruların yanıtlarına değindik.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 09:54
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APANDİSİT ATEŞ YAPAR MI? APANDİSİT PATLAMASI ATEŞE SEBEP OLUR MU?

Apandisit her yaş grubunda ama özellikle ergenlik çağındaki gençlerde görülen bir rahatsızlıktır. Belirtileri arasında ateş çıkması olup olmadığı sıkça araştırılmakta, hastalık şüphesi olanlar apandisit ateş yapar mı sualinin yanıtlarını merak etmektedir. Her rahatsızlık gibi belli başlı bazı belirtileri olan apandisit ateşe sebep olur mu? İşte ayrıntılı bilgiler…

Apandisit Nedir?

Kalın bağırsağın başlangıç kısmında yer alan 5-6 santimetrelik küçük kör bir bağırsak parçasının iltihaplanmasına apandisit ismi verilmektedir. Bahsi geçen kör kısmın tıkanması sonucu gerçekleşen iltihaplanma ilerleyerek halk arasında apandisit patlaması denilen duruma yol açmaktadır. Apandisit rahatsızlığının tedavisi büyük çoğunlukla cerrahi operasyon ile yapılmaktadır. Ancak çok nadir de olsa doktorun karar verdiği antibiyotik tedavisi ile de apandisit rahatsızlığı son bulmaktadır.

Apandisit Patlaması Yüksek Ateşe Neden Olur Mu?

Apandisit rahatsızlığı yukarıda bahsettiğimiz gibi kalın bağırsağın başlangıç bölümünde yer alan küçük kör bir kısmın iltihaplanması sonucu gelişen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın en temel edeni bağırsağın bu kısmında ilerlemiş olan enfeksiyondur ve bu durum hastada ateş yükselmesine neden olmaktadır. Apandisit ateş yükselmesine neden olmaktadır evet ancak ateş tek başına teşhis için yeterli değildir. Hastada apandisit şüphesi üzerine gidilmesi için diğer apandisit belirtilerinin de olması gereklidir. Bahsi geçen belirtiler ise şunlardır;

  • Karın bölgesinde şiddetli ağrı
  • Bulantı ve kusma
  • Sağ kasıkta ağrı
  • Büyük tuvalete çıkma güçlüğü
  • Gaz çıkaramama
  • İştahsızlık ve halsizlik
  • Ağızda kuruluk

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