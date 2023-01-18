Apati Nedir? Apati Sendromu Nedenleri ve Belirtileri Neler, Tedavisi Nasıl?

Apati, pek çok ruh sağlığı probleminin bir nedeni ya da sonucu olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Apati sendromu, psikolojik rahatsızlıkların içerisinde görülebilen ruhsal bir çöküntü olduğu için psikoloji ile ilgilenen insanların karşısına çıkan bir terimdir. İlk duyulduğu zaman ne demek olduğu bilinmediği için kafalarda "Apati nedir, apati ne demek, apati sendromu nedenleri ve belirtileri neler?" soruları oluşur.

Apati Nedir?

Apati, belirli bir durum ya da genel olarak hayat ile ilgili duygu, ilgi ve özel bir endişe eksikliği olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Pek çok insan hayatlarının bazı noktalarında kısa süreli ilgisizlik yaşasa da tıbbi anlamda ilgisizlik tipi olarak belirli zihinsel durumlarla ilişkilendiren uzun süreli bir sendromdur.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı olma durumu " kişinin fiziksel ve zihinsel gelişme kapasitesini maksimum düzeye çıkaran bir durumda olmak" olarak ifade edilir. Bu nedenle apati, Dünya Sağlık Örgütü'nün optimal sağlık tanımı dışında kalmaktadır.

Apati Sendromu Nedenleri Neler?

Apati Sendromu, insanın çevresi ile ileri derece ilgisizlik, kayıtsızlık ve duyarsızlık hali olarak karşımıza çıkar. Sağlıklı olan bireyler her türlü olaylara cevap verirken apati sendromuna sahip olan bireyler olaylara kayıtsız kalırlar. Apati sendromun nedenleri şu şekilde olabilir;

Alzheimer hastalığı,

Kalıcı depresif bozukluk,

Frontotemporal demans,

Huntington hastalığı,

Parkinson hastalığı,

İlerleyici supranükleer felç,

Şizofreni,

İnme,

Vasküler demans.

Apati Sendromu Belirtileri Neler?

İlgisizlik olarak kabul gören, apati sendromunun spesifik belirtileri şu şekildedir:

Duyguların, hislerin ve tutkunun yokluğu veya bunların bastırılması hali,

Motivasyon eksikliği (herhangi bir şeyi yapmak ya da tamamlamak için) daha zayıf bir kaçınma biçimi,

Anlam veya amaç eksikliği fakat depresyon değil (değersizlik ve umutsuzluk durumu)

Yavaşlık ve düşük enerji seviyesi, pasiflik hali

Umursamazlık hali

Ruhsal çöküntü

Yaşamdan ve kişisel olaylardan bağımsız olma.

Apati Tedavisi Nasıl?

Apati Sendromunun tedavileri altında yatan nedene bağlıdır. İlaçlar ve psikoterapi atapinin düzelmesine yardımcı olabilmektedir. Aile, arkadaşlar bu durumun düzelmesine yardımcı olabilecek bir ağ oluşturabilir ve hayata olan ilginin yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir.

Ancak bu apati sendromunun tedavisinin doğru bir şekilde olabilmesi için bu konuda uzmanlaşmış olan bir doktora ya da psikiyatriste danışılması ve onunla birlikte çalışması gerekir.