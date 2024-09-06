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Araştırma sonuçları şaşırtıyor: Dış mekan ışıklar alzheimer'ı tetikliyor

Amerika'da yapılan bir araştırmanın sonuçları şaşırttı. Dış mekandaki yapay ışıklara ramız kalmanın 65 yaş altındakiler için alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

AA
Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:23
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ARAŞTIRMAYA GÖRE, GECE DIŞ MEKAN IŞIKLARINA MARUZ KALMAK ALZHEİMER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

ABD'deki Rush Üniversitesinden araştırmacılar, ülke genelinde 48 eyalette, yapay ışık kaynaklarından yol aydınlatmaları ve ışıklı tabelalar gibi ışık kirliliği oluşturan etkenleri inceledi. İnceleme sonucunda, Alzheimer vakalarının geceleri yapay ışığın daha fazla bulunduğu bölgelerde daha yaygın olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar, yapay ışığın vücudun biyolojik saatini ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini tespit etti.



Araştırmacılar, dış mekanlarda maruz kalınan yapay ışığın 65 yaş altındakiler için Alzheimer'a yakalanma riskini alkol kullanımı, kronik böbrek hastalığı ve obezite gibi diğer etkenlere oranla daha fazla artırdığını belirledi.

Araştırmacılardan Robin Voigt-Zuwala, "Değiştirilebilir bir çevresel faktör olan gece ışık kirliliği, (Alzheimer'a yakalanmada) önemli risk oluşturabilir." ifadesini kullandı. Geceleri maruz kalınan yapay ışığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla karartma perdesi ya da göz bandı kullanılması önerildi. Araştırma, "Frontiers in Neuroscience" dergisinde yayımlandı.

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