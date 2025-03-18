Araştırma sonucu şaşırttı: Sadece bir meyve ile depresyondan kurtulun!

Katılımcılara, günlük hayatta ne kadar turunçgil tükettikleri, özellikle greyfurt, portakal ve bunların sularına ne kadar yer verdikleri soruldu. Ayrıca, katılımcılara her iki yılda bir depresyon tanısı konulup konulmadığı ve antidepresan kullanıp kullanmadıkları da soruldu.

DEPRESYON RİSKİNİ YÜZDE 22 AZALTIYOR

Araştırma sonucunda, en fazla turunçgil tüketen bireylerin depresyon riskinin %22 oranında daha düşük olduğu belirlendi. 14 yıllık takip sürecinde, 32 bin 427 katılımcı arasında 2 bin 173 depresyon vakası tespit edildi.