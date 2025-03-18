Araştırma sonucu şaşırttı: Sadece bir meyve ile depresyondan kurtulun!

Harvard Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, bu meyvelerin depresyon riskini azaltabileceğini gösteriyor.
BAĞIRSAKLAR RUH HALİMİZİ ETKİLİYOR
Bağırsak mikrobiyomunun ruh halimiz üzerindeki etkisi uzun süredir tartışılıyor. 'Bağırsak içgüdüsü' kavramı, sindirim sistemimizin zihinsel sağlığımızı etkileyebileceğini ortaya koyuyor. BMC Microbiome dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bu konuda dikkat çekici sonuçlar elde etti.
32 BİN KİŞİYİ KAPSADI
2003-2017 yılları arasında yapılan araştırmaya 32 bin 427 kadın katıldı. Katılımcılara gıda tüketim alışkanlıkları ile depresyon riski arasındaki ilişkiyi anlamak için farklı sorular yöneltildi.
Katılımcılara, günlük hayatta ne kadar turunçgil tükettikleri, özellikle greyfurt, portakal ve bunların sularına ne kadar yer verdikleri soruldu. Ayrıca, katılımcılara her iki yılda bir depresyon tanısı konulup konulmadığı ve antidepresan kullanıp kullanmadıkları da soruldu.
DEPRESYON RİSKİNİ YÜZDE 22 AZALTIYOR
Araştırma sonucunda, en fazla turunçgil tüketen bireylerin depresyon riskinin %22 oranında daha düşük olduğu belirlendi. 14 yıllık takip sürecinde, 32 bin 427 katılımcı arasında 2 bin 173 depresyon vakası tespit edildi.
Araştırmacılar, bu etkinin sadece turunçgil tüketimi ile sınırlı kaldığını vurguluyor. Elma, muz gibi diğer meyvelerin depresyon riski üzerinde benzer bir etkisi olmadığı görülürken, turunçgillerin belirgin bir fayda sağladığı ifade ediliyor.
BİR PORTAKAL YETERLİ OLABİLİR
Dr. Raaj Mehta yaptığı açıklamada, "Bu etki turunçgillere özgü görünüyor. Bir adet orta boy portakal günlük tüketildiğinde bile bu fayda elde edilebilir" dedi.
Dr. Mehta, turunçgillerin geleneksel antidepresanlarla karşılaştırılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Diyet müdahaleleri, depresyon belirtilerini hafifletme veya önleme konusunda yeni bir alan sunuyor" ifadelerini kullandı.
Bu bulgular, beslenmenin ruh sağlığı üzerindeki etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olurken, ilerleyen dönemlerde bu konuya dair daha fazla bilimsel çalışma yapılması bekleniyor.