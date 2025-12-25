Aromatik yağlar akciğerde birikiyor! Uzmanlar bu şekilde kullanımı kesinlikle önermiyor

Nemlendiricilere eklenen aromatik yağların ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Öktem, "Cihazın içine damlatılan aromatik yağlar, riski beraberinde getiriyor. Bu maddeler lipid yapılıdır, akciğerlerde birikebilir. Akciğer kanamaları ve ileri düzey solunum problemlerine kadar gidebilen sonuçlara yol açabilir. Kanıtlanmış bir faydaları olmadığı için kesinlikle önermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öktem, ev içi alerjen yoğunluğunu azaltmak için düzenli havalandırmanın önemli olduğunu, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde hava temizleme cihazlarının faydalı olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğru havalandırma ve temiz hava, çocukların solunum sağlığı için en önemli unsurlardan biri. Nemlendirici kullanımının mutlaka çocuğun sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerekiyor. Her cihaz her çocuk için uygun değil. Alerji ve astımı olan çocuklarda mutlaka doktora danışılmalı."