Aşırı bulantı ve kusma hayati tehlikeye yol açabilir! Alınabilecek basit önlem ise...

Gebelikte ortaya çıkan bulantı ve kusma, birçok anne adayının günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir durum olarak kendini gösterdiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Arık, kilo kaybı ve sinir sistemini etkilediği için hayati tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Daha ileri boyutları hastanede tedavi gerektiren şiddetli bulantı-kusma durumu hiperemezis gravidarum olarak adlandırıldığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Arık, "Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte gebeliğe bağlı yükselen hormonların oluşturduğu aşırı reaksiyonlara bir de duygusal sebepler eklenirse klinik tablolar ortaya çıkabiliyor. Genellikle gebeliğin ilk üç ayında ortaya çıkan hiperemezis gravidarum durumunun dördüncü aydan sonra yavaş yavaş azalarak kaybolmaktadır. Tedavide alınabilecek basit önlemlerin başında stresten mümkün olduğunca uzak durmak geliyor. Gün içinde dinlenmek ve sık sık az az beslenmek gerekiyor. Çünkü uzun süreli açlık bulantı ve kusmayı tetikliyor. Bulantı ve kusma genelde sabah saatlerinde meydana geldiğinden sabah yataktan kalkmadan beyaz leblebi ya da çubuk kraker yemek tavsiye ettiğimiz yöntemlerden" dedi. Yemek aralarında sıvı alımını artırmak ve bulantıyı tetikleyen ağır kokulara maruz kalmamaya çalışmanın gebeler için önemli olduğunu ifade etti.



Anne adaylarının bulantı-kusma şikayetlerini dindirmek adına zaman zaman antiemetik denen, kusma sinir merkezlerini etkileyen ilaçlara başvurduklarını söyleyen Arık, annenin genel yaşantısı bulantı ve kusmalara bağlı olarak bozuluyorsa, durum kilo kaybına sebep oluyorsa, hayatı tehdit edecek bir duruma mahal vermemesi açısından hastanede serum tedavisi uyguladıklarını söyledi. Hastanede serumlarla anne adayına şeker ve b vitamini gibi takviyeler yapılarak süreci daha kolay atlatmaları sağlandığını ifade eden Arık, "Gözden kaçan bir durum olarak diş temizliğine de önemli. Annelerimizin çürük oluşumu gibi durumlarla karşılaşmamaları için dişlerine her zamankinden daha iyi bakmasını öneriyoruz, ayrıca kusmalardan sonra dişlerini fırçalayıp, ağızlarını çok iyi çalkalamaları yeni bir bulantı sebebi oluşturmaması bakımından çok önemli" diye konuştu.