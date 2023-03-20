Aspir Yağı Ne İşe Yarar? Aspir Yağı Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Aspir yağı ne işe yarar, geçmişten günümüze kullanım alanlarını araştırdığımızda tıptan beslenmeye ve cilt sağlığına kadar uzanan bir geçmişi vardır. Bunun için aspir yağı nasıl kullanılır, baktığımızda ise kullanımlarına göre değişmektedir. Yemeklerde yağ, tıpta düşük için ve sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Bu durumlarda aspir yağı faydaları ve saymakla tükenmezken aspir yağı neye iyi gelir olduğu konusunu açıkça gözler önüne serer. Bu yağın ayrıca Mısır, İran, Hindistan, Japonya ve Çin'de tarımı yapılmaktadır.

Aspir Yağı Nedir?

Köklü bir geçmişin izlerini taşıyan ve hala kullanılmakta olan aspir bitkisi, eski dönemlerde özellikle Mısır, İran, Hindistan, Japonya ve Çin medeniyetlerinde tarımı yapılan ve özellikle de tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitkidir. Ana vatanı bu bitkinin Güneydoğu Asya'dır. Bu bitki ülkemizde ise doğal olarak Akdeniz Bölgesi'nde yetişirken özellikle Eskişehir, Tekirdağ, Konya, Isparta ve Burdur şehirlerinde çok daha yaygındır.

Bunun yanında bitkinin çiçeğindeki boya malzemesi kumaş boyacılığında yaygın olarak kullanılıp sanayi ürünü haline gelmiştir. Bunlarla birlikte günümüzde aspir bitkisini özel kılan en önemli şey tohumlarından çıkarılan yağıdır. Bünyesinde yüksek oranda antioksidan bileşen içeren aspir bitkisi, B kompleks vitaminleri, C vitamini ve E vitamini açısından da zengin bir kaynak olarak tanımlanmaktadır. Aspirin çiçeklerinden hazırlanan karışımlar özellikle kadınların âdet dönemindeki şiddetli ağrılarında, travma sonucu gelişen şişler ve ağrıların tedavisinde kullanılmaktadır.

Aspir Yağı Nasıl Kullanılır?

Bu yağın ne olduğunu ve faydalarının bilmenin önemli olduğu kadar nasıl kullanacağımızı da bilmek önemlidir. Burada önemli olan nokta aspir yağını nerede ve ne için kullanacağınızdır. Sağlık alanında, sanayi ya da cilt bakımında ise ona göre kullanım koşulları oluşmaktadır.

Söz gelimi, saç için kullanacaksanız yağı saçlarınızda ovalayarak saç diplerinize iyice yedirmeniz gerekmektedir. Romatizma ağrısı için kullanacaksanız eklemlerinize dökerek dizlerinizi ovalamalısınız.

Aspir Yağı Ne İşe Yarar?

Gerek sanayi, gerek tıp ve gerekse cilt alanında kullanılan aspirin birden fazla faydası da bulunmaktadır. Bunların ötesinde geçmiş dönemlerde aspir yaprakları kullanılarak hazırlanan çay, hamile kadınlarda düşük yapmayı önleyici olarak kullanılmaktaydı. Kabızlığı önlemesi ve kusmayı sağlaması nedeniyle zehirlenme vakalarında kullanılan aspir çayı, aynı zamanda yine geçmiş dönemlerde ateş düşürücü olarak da kullanılırdı. Bu faydalarının yanında aspir bitkisinin faydalarını sıralayacak olursak: