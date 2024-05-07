Astıma karşı en önemli koruyucu kalkan! Ciğerlerinizin sağlığı için mutlaka...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, astımın oluşmasında genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığını belirtti. Açıklamaya göre, astım hastalığının, genetik, çocukluk çağında sık geçirilen enfeksiyonlara ya da alerjiye bağlı olarak gelişebildiği kaydedildi.

AA Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:06 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, ebeveynlerden birinin astımlı olması durumunda çocukta astım görülme riskinin yüzde 25 olduğunu bildirdi. Aile yakınlarında astım olmadan da genetik bazı bozukluklara bağlı olarak astım gelişebildiğini aktaran Tokmak, "Ayrıca alerji, obezite, hava kirliliğine maruziyet, sigara kullanımı gibi çevresel faktörler de astım gelişiminde rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Astımda tam tedavi olmadığını vurgulayan tokmak şunları kaydetti: "Astımı kontrol altına alabilmek için biyolojik, fiziksel ve psikososyal çevrenin etkilerinin anlaşılması büyük önem taşıyor. Astım tedavisinin amacı, kişinin gününü yakınmasız geçirmesi ve hastalık ile ilişkili ortaya çıkacak gelecekteki risklerden korunması olarak ifade ediliyor. Bu nedenle astımlı hastaların tedavi edilebilmesinin temel taşını eğitim oluşturuyor. Astımın kontrol altına alınabilmesi için, hastalığı tetikleyen faktörleri iyi bilmek ve önerilen ilaçların düzenli kullanılması gerekiyor. Ayrıca doktor kontrolleri ihmal etmemek büyük önem taşıyor."