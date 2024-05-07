Astımın şiddetini katbekat artırıyor! Bu iki tehlikeden uzak durun...

"OBEZLERDE ASTIM TEDAVİSİ ÇOK DAHA ZOR"

Güleç, obeziteyle astım arasındaki ilişkiye dikkati çekerek, "Obezite, solunum yolları üzerindeki mekanik baskıyı artırarak, solunum kasları ve göğüs kafesinin çalışmasını kısıtlar, hastaların özellikle derin nefes alışını engeller. Sonuç olarak karşımıza nefes darlığı ve eşlik eden öksürük olarak çıkar. Artan yağ dokusunun ortaya çıkardığı sistemik inflamasyon (yangı), solunum fizyolojisini bozarak astıma yatkınlık, atak sıklığı ve şiddetinde artışa neden olur. Kilo kontrolü, astım hastasında en önemli ilaç dışı tedavi yöntemlerinden biridir." bilgisini verdi.