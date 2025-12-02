Az uyuyanlar daha çok kalp krizi geçiriyor! İşte nedeni...

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, günde 7 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizlerinin daha sık görüldüğünü, kalp yetmezliğinin arttığını belirtti.

Kahraman, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyadaki ölümlerin en başında yer alan etkenlerden olduğunu söyledi.

Buna bağlı kalp ve damar hastalıklarının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada toplum sağlığı için çok ciddi sorun teşkil ettiğini belirten Kahraman, zamanla birlikte ileri yaş, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara içmek ve obezite gibi yaygın sorunların kalp ve damar hastalıklarını arttırdığını ifade etti.

Doç. Dr. Kahraman, artık gençlerde de kalp damar tıkanıklıklarına bağlı hastalıkların görüldüğünü de anlattı.

Uyku düzeninin kalp sağlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Kahraman, dünyada yaklaşık her üç kişiden birisinde uyku bozukluğu görüldüğünü bildirdi.