Baba ve oğlunu yedikleri o yemek hasta etti! Doğrudan kalbi etkiliyor…

American College of Cardiology (ACC) uyarıyor: "Soğuk içecekler sıklıkla bildirilen bir atriyal fibrilasyon tetikleyicisidir."
Sağlık kurumu örnek olarak, aynı yemeği yedikten sonra ani bir kriz geçiren 79 yaşındaki bir baba ve 42 yaşındaki oğlunun durumunu aktarıyor. Raporda, önceden önemli bir kalp hastalığı öyküsü olmayan aile üyeleri, "aromalı ortak bir buzlu tatlıyı hızla yedikten" sonra ayrı ayrı yeni başlayan semptomatik atriyal fibrilasyon geliştirdiler.
"Her ikisi de antiaritmik ilaçlarla tedaviden sonra sinüs ritmine döndü." Raporun başka bir yerinde 29 yaşındaki bir kadının durumu anlatılıyor.
ACC, benzer şekilde, yetişkin kadının bir buzlu içeceği içtikten sonra beyin donması yaşadığını ve ardından kendisine elektriksel kardiyoversiyonla müdahale edildiğini anlatıyor. "Soğuğa bağlı AF'nin artık soğuk içecek kalbi olarak da bilinen, soğuk içecek ve yiyeceklerin hızlı tüketilmesiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu" söylüyor.
Baylor University Medical Centre Proceedings bağlantının olası bir nedeninin kalp ve yemek borusunun yakınlığı olduğunu açıkladı. Araştırmaya göre, çok soğuk içeceklerin yutulmasının paroksismal AF'yi ve diğer aritmi türlerini tetiklemesinin nedeni bu olabilir. Araştırmacılar, "Hastalar bu tür tetikleyicilerden kaçınmanın önemi konusunda bilgilendirilmelidir" tavsiyesinde bulunuyor. Bu bağlantı şimdiye kadar çok az araştırma konusu olduğundan, gerçek yaygınlığı tam olarak bilinmiyor.
ATRİYAL FİBRİLASYONUN DİĞER NEDENLERİ
Uzmanlara göre, yüksek şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, AF'nin bilinen iki öncüsü olan obeziteye ve yüksek tansiyona yol açabilir.
"Yüksek tansiyon atriyal fibrilasyonu tetikleyebilir. Yapay tatlandırıcılar, geleneksel şeker kadar kötü, hatta daha da kötü olabilir" diye açıklıyor sağlık kurumu. Kafein ve sodyum gibi diğer uyarıcılar da bilinen tetikleyiciler olduğundan, hastalar enerji içecekleri gibi tetikleyicilerden kaçınmanın önemi konusunda bilgilendirilmelidir.
ATRİYAL FİBRİLASYONUN BELİRTİLERİ
AF semptomları çok belirsiz olduğundan, insanlar genellikle semptomları ile kalp rahatsızlıkları arasında bir ilişki kuramazlar. "Her zamanki halinizin dışında olduğunuzu veya kendiniz gibi hissetmediğinizi düşünebilirsiniz. Ama AF'niz olabilir ve bunun farkında bile olmayabilirsiniz."
Semptom yaşayanlar için AF, hızlı, çarpan bir kalp atışına, nefes darlığına veya halsizliğe neden olabilir. Eğer bu durumları yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilir;