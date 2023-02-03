Baba ve oğlunu yedikleri o yemek hasta etti! Doğrudan kalbi etkiliyor…

"Yüksek tansiyon atriyal fibrilasyonu tetikleyebilir. Yapay tatlandırıcılar, geleneksel şeker kadar kötü, hatta daha da kötü olabilir" diye açıklıyor sağlık kurumu. Kafein ve sodyum gibi diğer uyarıcılar da bilinen tetikleyiciler olduğundan, hastalar enerji içecekleri gibi tetikleyicilerden kaçınmanın önemi konusunda bilgilendirilmelidir.

ATRİYAL FİBRİLASYONUN BELİRTİLERİ AF semptomları çok belirsiz olduğundan, insanlar genellikle semptomları ile kalp rahatsızlıkları arasında bir ilişki kuramazlar. "Her zamanki halinizin dışında olduğunuzu veya kendiniz gibi hissetmediğinizi düşünebilirsiniz. Ama AF'niz olabilir ve bunun farkında bile olmayabilirsiniz."