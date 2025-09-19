Bacaklardaki o belirti akciğerinizi riske atıyor! Uzmanlar uyarıyor: "Erken müdahale şart"

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Derin ven trombozunun tedavisinde pıhtı yoğunluğuna göre farklı yaklaşımlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Hökenek, "Genç hastalarda yoğun pıhtı varsa pıhtı eritici ilaçlarla hızla müdahale ediyoruz. Daha hafif vakalarda ise ağızdan kan sulandırıcı ilaçlar ile tedavi uygulanıyor. Bu nedenle şikayetler başladığında kesinlikle vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız" ifadelerini kullandı.

KALICI ŞİŞLİKLERE DİKKAT!

Tedavi sonrası hastaların yaklaşık üçte birinde bacakta kalıcı şişlikler gelişebileceğini belirten Prof. Dr. Hökenek, "Derin ven trombozu geçiren hastalar, tedavi olduktan sonra bile bacaklarında şişlik yaşayabilirler. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi kadar sonrasında düzenli takip de çok önemlidir" şeklinde konuştu.