Bademcik Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Bademcik Ameliyatından Sonra Ne Zaman Ne Yenir?

Bademcik ameliyatı sonrası beslenme düzeni oluşturulurken, uzmanlar tarafından önerilen gıdalar tüketilmelidir. Dolayısıyla "Bademcik ameliyatı sonrası ne yenir?" sorusu, ilk olarak ne tür besinlerin tüketilmesi gerektiği belirtilerek yanıtlanmalıdır. Bununla birlikte "Bademcik ameliyatı olanlar nasıl beslenmeli?" sorusuna yanıt olan çeşitli gıdalara örnek verilebilir. Bu bağlamda "Bademcik ameliyatı sonrası neden dondurma yenir?" diyenlere de açıklayıcı bilgiler sunulmuş olacaktır.

Bademcik Ameliyatı Sonrası Ne Yenir?

İltihap, yutma güçlüğü ya da solunum bozukluğu gibi farklı nedenlere bağlı olarak kişilere bademcik ameliyatı yapılabilir. Bu durumda en çok araştırılan konular arasında ise bademcik ameliyatı sonrası beslenme yer alır. Yani bademcik ameliyatı olan kişilerin bu operasyondan sonra nasıl beslenmeleri gerektiği açıklanmalıdır. Genelde bademcik ameliyatı sonrasında yaklaşık olarak 4-5 saat boyunca anestezi etkisi devam eder. Bu nedenle ameliyatın ardından 4-5 saat boyunca herhangi bir şey yiyip içilmemesi önerilir. Dolayısıyla bademcik ameliyatı olan bir kişi, doktoru tarafından operasyondan öncesi ve sonrasına yönelik olarak belirtilen hususlara uyum sağlamalıdır.

Bademcik ameliyatı sonrasında anestezinin etkisi geçmeye başladığı zaman kişilerin genelde soğuk ve yumuşak besinleri içeren bir beslenme planına uymaları önerilir. Çünkü ameliyat sonrasında kanama ya da tahriş riskinin yüksek olduğu bilinir. Bununla beraber yiyeceklerin küçük lokmalar halinde tüketilmesi ve içeceklerin de yavaş bir şekilde içilmesi tavsiye edilir. Böylelikle operasyon sonrasında meydana gelebilen kanama ve tahriş riskinin en aza indirilmesi mümkün olur. Bu bilgiler çerçevesinde "Bademcik ameliyatı olanlar nasıl beslenmeli?" sorusunu yanıtlayan çeşitli gıdalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Bol su, dondurma, meyve suyu

Muhallebi, yoğurt, çorba

Patates, sebze ve meyve püresi

Rafadan yumurta, bisküvi lapası

Bademcik Ameliyatı Sonrası Neden Dondurma Yenir?

Yaygın olarak bilinen bilgiler arasında bademcik ameliyatından sonra dondurma tüketilmesi yer alır. Ancak pek çok kişi bu operasyondan sonra neden dondurma tüketilmesi gerektiğini merak eder. Bademcik ameliyatı olan bir kişinin katı ve sıcak gıdalarla beslenmemesi gerekir. Dolayısıyla özellikle bademcik ameliyatı olan çocuklara operasyondan sonra dondurma tüketmeleri önerilir. Bunun temel nedeni ise bademcik ameliyatından sonra soğuk ve yumuşak gıdaların tüketilmesinin uygun olmasıdır. Böylelikle ameliyat sonrasında oluşabilen kanama ya da tahriş riskinin önüne geçilmiş olur. Yani dondurma da soğuk bir gıda olarak damarları büzer ve bu sayede bademcik ameliyatı sonrasında kanama riskinin oluşmasını önleyebilir.