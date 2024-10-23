Bademcik Ameliyatı Sonrası Tam İyileşme Ne Kadar Sürer? Bademcik Ameliyatı Sonrası Ne Zaman İyileşilir?

Bademcik ameliyatı sonrası tam iyileşme ne kadar sürer öğrenmek isteyenlerin, bunun bir hafta ya da biraz daha fazla sürebileceğini anlaması gerekir. Hastalar, iyileşme süresi boyunca kulak ağrısı, şişme, yutkunmada zorlanma ve horlama gibi rahatsızlıklar yaşayabilir. Bundan dolayı, beslenirken yumuşak gıdaların tüketilmesi gerekir. Bademcik ameliyatı sonrası kaç günde normale döner ve yutkunma zorluğu ne zaman geçer mutlaka araştırılmalıdır.

Bademcik Ameliyatı Sonrası Tam İyileşme Ne Kadar Sürer?

Tonsillektomi de denilen bademcik ameliyatı, kronik ve şiddetli iltihaplanmalar (tonsilit) sonucu tonsillerin (bademcikler) büyümesi ve buna bağlı olarak solunum yolunda problemlerin meydana gelmesi nedeniyle yapılır. Ek olarak, yüksek sesle horlama, uyku esnasında nefesin kesilmesi (uyku apnesi), bademciklerde meydana gelen kanama, bademciklerde irin birikmesi sonucu oluşan ve geçmeyen ağız kokusu, bademcik kanseri ve diğer hastalıklar, ameliyat olmayı gerektirebilir.

Cerrahi müdahaleden sonra boğaz bölgesindeki ağrı büyük ölçüde azalır ve hastaların yaşam kalitesi yükselir. Ameliyattan sonraki iyileşme süreci ise erişkin hastalarda 10-14 gün, çocuklarda ise 1 hafta kadardır. Bu süre zarfında çeşitli sorunlar ile karşılaşılabilir. Yutkunma zorluğu, en yaygın görülen problemlerden biridir ve genellikle 7 ile 14 gün içinde geçer.

Bademcik Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bağışıklık sistemini destekleyen organlardan biri olan bademcikler, ameliyattan sonra alınır ve hastanın eski haline dönmesi için biraz zaman geçmesi gerekir. Operasyondan sonraki ilk 3-4 saat boyunca hiçbir şekilde sıvı ve katı besin alınmamalıdır. Diğer günler ise beslenmeye son derece dikkat edilmelidir.

Çünkü ilk 2-3 gün boyunca yutkunmakta büyük zorluk yaşanır. Bu nedenle, sadece sıvı ve ılık besinler tüketilmelidir. Ilık ve tanesiz çorbalar, muhallebiler, iyice ezilmiş patates püresi, sütte ezilmiş bebek bisküvisi, ezilmiş rafadan yumurta, meyve suyu, meyve püresi, ılık süt ve yoğurt gibi gıdalar alınmalıdır. İyileşme süresi boyunca sıcak, acı ve diğer baharatlar ile asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Son olarak, kesinlikle pipet veya biberon kullanılmamalıdır. Çünkü vakum, boğazın zorlanmasına ve kanamaya neden olabilir.

Bademcik Ne İşe Yarar?

Bademcikler, boğazın iki tarafında da bulunan ve oval bir şekle sahip olan organlardır. Başlıca görevleri arasında, ağız yoluyla alınan bakteri ve virüslerin vücuda girmesini önlemek ile bağışıklık sistemini korumak bulunur. Lenfatik sistemin en önemli parçalarından biri olan bademcikler, lenfosit üretimi için de çalışırlar. Bu sayede, vücutta meydana gelmesi muhtemel olan enfeksiyonları en baştan önlemiş olurlar.