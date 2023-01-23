Bağırsak Enfeksiyonu Bulaşıcı Mı? Mide ve Bağırsak Enfeksiyonu Başkasına Geçer Mi, Tuvaletten Bulaşır Mı?

Daha çok çocuklarda görülmesiyle bilinen bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı mı sorusu ebeveynler için önemlidir. Çünkü okul tuvaletleri gibi yerlerde hijyen ev ortamındaki gibi özenli olmadığı için virüs ya da bakteri türemesi daha fazladır. Bu noktada bağırsak enfeksiyonu nasıl bulaşır ya da başkasına bulaşır mı cevaplanması gereken sorunlardandır. İlk olarak bilinmesi gereken ise halk arasında ishal olarak adlandırılması ve enfeksiyonel bir hastalık olmasıdır. Haberimizin devamında ise bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı mı, temasla başkasına geçer mi sorularını yanıtlayacağız.

Bağırsak Enfeksiyonu Nedir?

Bilimsel adı gastroenterit olan bağırsak enfeksiyonuna bakteri, virüs ya da parazitler sebep olabilir. Aynı zamanda besin zehirlenmesi de enfeksiyonunu tetikleyen sebepler arasındadır. Bu enfeksiyona yakalanan kişilerin bağırsaklarındaki değişimden dolayı sindirim sistemi olumsuz etkilenir ve ishal ile sonuçlanır. Aynı zamanda sıvı kaybına sebep olduğu için halsiz ve yorgun hissettirebilir. Bağırsak enfeksiyonu daha çok çocuklarda olmakla beraber her yaş grubunda oldukça yaygın görülür ve belirtileri şunlardır;

• Ani başlayan sulu ishal

• Mide bulantısı ve kusma

• Karın ağrısı ve kramplar

• Ateş

• Baş ağrısı

• Yorgunluk ve halsizlik

• Ağız ve cilt kuruluğu

• Aşırı susama

• Mide ağrısı

• Düşük tansiyon

Bu belirtiler ishalin temel semptomlarıdır. Belirtilerin bir haftadan uzun sürmesi durumunda derhal bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Bağırsak Enfeksiyonu Bulaşıcı Mı?

Bağırsak enfeksiyonu bulaşıcı bir hastalık olduğu için tehlikeli bir hastalıktır. Bozulmuş gıdalar tüketmek ya da temiz içme suyu tüketilmeyen yerlerden su içmek bu hastalığa sebep olabilir. Kişisel temizliğe gereken önem verildiği takdirde de kişiler risk altındadır. Meyve ve sebzeler tüketilmeden önce mutlaka yıkanması gerekir. Et ürünlerinin pişirilip tüketilmesi oldukça önemlidir. Bağırsak enfeksiyonu geçiren kişiler ile bu hastalığın bulaşıcı olmasından dolayı mesafeyi korumak sağlık açısından önemlidir.

Bağırsak Enfeksiyonu Nasıl Bulaşır?

Bulaşıcı bir hastalık olduğundan dolayı kişisel temizliğe ve tuvalet temizliğine önem verilmelidir. Enfeksiyona sebep olan etkenin gıdalara bulaşıp bu gıdaların tüketilmesiyle, etken ile temas etmiş şeylerin ağıza alınmasıyla ya da enfeksiyonlu kişi ile yakın temas kurulması gibi durumlarda bu enfeksiyon kişiye bulaşabilir. Özellikle et ve yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilerek tüketilmesi, yiyeceklerin piştikten sonra uygun koşullarda saklanması, pastörize edilmiş süt ve süt ürünlerinin kullanılması da bağırsak enfeksiyonlarından korunmada dikkat edilmesi gereken konulardır.Temiz içme suyunun olmadığı bir yerde yemek yapmak ya da bu suyu içmek de enfeksiyon riskini artırır. Kişisel hijyenin yeterli olmadığı yerlerde enfeksiyon insanlara bulaşabilir.