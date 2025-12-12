Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Bağışıklığı çelik gibi yapan o besin! Uzmanlar açıkladı: "Sofranızdan sakın eksik etmeyin..."

Çinko, soğuk algınlığına yol açan mikroplarla savaşan bağışıklık hücrelerinin oluşumunda önemli rol oynuyor. Ayrıca soğuk algınlığı süresini de kısaltıyor. Sofranızdan mercimek, kabak çekirdeği, hindi göğsü gibi çinko içerikli besinleri eksik etmeyin.

Soğuk algınlığı genelde 7 ila 10 gün sürüyor. Uzmanlara göre çinko desteği, soğuk algınlığının daha hızlı atlatılmasını sağlayabilir. Independent'ın haberine göre bu temel mineral, hastalanmayı engelleyemez ancak birçok çalışma, bu besini günlük olarak almanın semptomların süresini birkaç gün kadar kısaltabileceğini gösteriyor.

Michigan'da 2016'da yapılan çalışma, çinko pastilleri verilen kişilerin semptomlarının üç gün kadar kısaldığını bulmuştu ve önceki araştırmaların 2021'de yapılan incelemesi, çinko pastillerinin soğuk algınlığının süresini iki gün kısaltabileceğini ortaya koymuştu. Çinkonun hastalık süresini kısaltmasının nedenlerinden biri de bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi. Uzmanlara göre çinko, soğuk algınlığına yol açan mikroplarla savaşan bağışıklık hücrelerinin oluşumunda önemli rol oynuyor.