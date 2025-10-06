Bağışıklığı güçlü tutmanın anahtarı bu adımda saklı! Uzmanı açıkladı: "Tek yapmanız gereken düzenli olarak..."

Soğuk havalarda düşen bağışıklığı güçlü tutmanın sırrını açıklayan Uzman Diyetisyen Betül Merd, bu süreçte yapmanız gereken en önemli adımdan bahsetti.

Soğuk havalarda bağışıklığı güçlü tutmak için günlük beslenmenin düzenli olması gerektiğini söyleyen Betül Merd, "Havalar soğudukça grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyoruz, bu da bağışıklığımızı zorluyor. Peki bağışıklığımız neden düşüyor? Aslında bunun tek bir sebebi yok. Yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, uyku düzensizliği, hareketsizlik. Bunların hepsi bir araya geldiğinde vücudumuz kendini savunmakta zorlanıyor ve bağışıklığımız düşüyor. Bağışıklığı güçlü tutmak için ilk yapmamız gereken şey, günlük beslenmemizi doğru şekilde düzenlemek.

Özellikle C vitamini içeren besinler çok önemli. Portakal, mandalina, kivi, kuşburnu, kırmızı biber gibi. Bunlar hem antioksidan etkisiyle hem de bağışıklığı desteklemesiyle kış aylarının vazgeçilmezleri diyoruz. Sadece C vitamini değil, A vitamini açısından zengin havuç, kabak, brokoli, ıspanak gibi sebzeler de bağışıklık sistemini destekler. Çinko minerali de burada çok kritik; kabak çekirdeği, fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler ve kırmızı et, çinko için güzel kaynaklardır. Bunların da tüketimini öneriyoruz" dedi.