Bağışıklığı zırh gibi yapan çay! Kış aylarında gribin en doğal ilacı...

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, tam da gribin pik yaptığı ay olan Aralık ayında Kovid ve grip vakalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Akkoyunlu "Son 2 aydır grip vakalarında ciddi bir artış görülüyor. Baktığımızda bu dönemde tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında da bir artış söz konusudur. Tabii Kovid-19 da bunlardan bir tanesi olması nedeniyle Kovid vakalarında da bir artış olduğunu görmekteyiz" dedi."Türkiye özelinde baktığımızda son günlerde grip (influenza) kaynaklı vakalar ve bundan kaynaklı zatürreler daha ön planda görülüyor" diyen Prof. Dr. Akkoyunlu, şunları söyledi: "Kovid vakalarında geçtiğimiz aylarda bir artış söz konusuydu. Şu an için çok yoğun Kovid vakaları görmüyoruz. Tabii bunun bir diğer nedeni de virüs tetkiklerden kaçıyor olabilir. Bu nedenle testler negatif çıkıyor olabilir." Global olarak bakıldığında ise dünyada özellikle Amerika, Kanada kaynaklı bilgilerde Kovid vakalarının arttığınının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Ama üst solunum yolu enfeksiyonları içindeki oranlara baktığımızda gribin ve mikroplazmanın ön planda olduğunu görüyoruz. Yine de Kovid şu anda pik yaptığı pandemi dönemi gibi çok yaygın ve dominant düzeyde değil" dedi.Prof. Dr. Akkoyunlu, koronavirüsün yeni varyantlarından biri olan JN.1'in ortaya çıkmasının bilim insanları arasında endişe uyandırdığını da belirterek "Yine de henüz bu endişeyi ispatlayacak düzeyde yaygınlık ve yoğunluk bulunmamaktadır" diye konuştu.Genel olarak bu dönemlerde tüm virüs saldırısından korunmak için Prof. Dr. Akkoyunlu, şu önerilerde bulundu: "Bizim spesifik önlemlerimiz var. Bunlar; maske kullanımı, el hijyeni, sosyal mesafedir. Bunlarla beraber savunma sistemini güçlendirecek tedaviler ve yöntemler de var. Aşırı değil, düzenli beslenme, düzenli ve zamanında uyku, düzenli egzersiz öneriyoruz. Vitamin ve minerallerden de yeterince almalıyız, mesela kış çaylarının çok faydası bulunuyor. Kekiğin içinde antiviral etkinlikli madde yer alıyor. Özellikle kekiği demleyerek çay şeklinde kullanmak çok faydalıdır. Kuersetin özellikle portakal, soğan ve sarımsakta bulunan bir maddedir. Bunların bol miktarda tüketilmesi aktif olarak virüslere karşı etki sağlayabilir. Özellikle maydanoz ve limon gibi narenciyelerde bulunan bazı etken maddeler, özellikle bunların demlenerek çayının içilmesi, genel sağlık için ciddi koruma sağlayacaktır."'Üst solunum yolları vakalarında hangi virüs aktif?' sorusuna Prof. Dr. Akkoyunlu "Gribi yoğunlukta görüyoruz. Parainfluenzalar ve rinovirüsler var. Mikroplazma bakteri olarak var ve zatürre olarak ortaya çıkıyor. Kovid de var ama daha yoğunlukta influenza yani grip vakalarını görüyoruz" diye yanıt verdi.Prof. Dr. Akkoyunlu, "Biz Kovid döneminde aslında üst solunum enfeksiyonları için tüm önlemleri almıştık. Sosyal mesafe, el hijyeni, ortamdaki havanın temizlenmesi, maske kullanımı... Bunlar aslında tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemleridir. Grip aşılarını özellikle dezavantajlı gruplara tamamen öneriyoruz. Yani astımı, KOAH'ı olanlara öneriyoruz. Yine polis, öğretmen, sağlık personeli gibi toplumsal hizmet veren meslek gruplarında korunma adına grip aşılarını öneriyoruz" dedi.Eris varyantının aktif bir şekilde bütün Kovid vakaları arasında dominant olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Daha ön planda kas ağrıları görüyoruz. Tat ve koku almada zayıflamayı çok yoğun bir şekilde olmasa da Eris varyantında gözlemliyoruz. Ama grip veya rinovirüslerde de tatta ve kokuda zayıflamalar söz konusu olabiliyor. Buradaki durum burun akıntısı, burun tıkanıklığı olmasa bile koku kaybı olabiliyor" dedi.