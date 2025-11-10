Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Uzmanlar uyardı: "Beslenmenize bu yiyecekleri ekleyin..."

Sonbahar ve kış aylarında beslenmenin önemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, güçlü bağışıklığın formülü verdi…

Soğuk havalarla birlikte vücut ısısının düştüğünü, bağışıklık hücrelerinin etkinliğinin azaldığını ve hastalıklara karşı savunma mekanizmasının zayıfladığını belirten Dyt. Aydın, bu dönemde bağışıklığı güçlendirmek için şu önerilerde bulundu: "Portakal veya mandalina gibi meyveleri tüketilmeli. Protein kaynakları çeşitlendirilmeli. Protein hem bitkisel hem hayvansal kaynaklardan alınmalı. Fermente gıdalar ve günde 6-8 bardak su tüketiminin yanı sıra düzenli uyku ve hareket bu dönemde bağışıklığın korunmasında büyük önem taşıyor."