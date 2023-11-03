Bağışıklık sisteminiz zayıfsa dikkat! Bu tehdit altında olabilirsiniz...



"HASTALIK BELİRTİLERİ BENZER OLABİLİR"

"Mevsim geçişlerinde en sık karşılaştığımız hastalıklar soğuk algınlığı (nezle) ve griptir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Grip belirtilerinde ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları daha fazla görülürken, soğuk algınlığında daha çok burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma görülür. Kırgınlık, yorgunluk, halsizlik ise her iki hastalıkta da görülebilir. Her ikisine de virüsler neden olmaktadır. Grip daha ağır geçirilirken, soğuk algınlığı gribin daha hafif bir formu olarak düşünülebilir."