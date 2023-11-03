Bağışıklık sisteminiz zayıfsa dikkat! Bu tehdit altında olabilirsiniz...

Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, "Özellikle havanın bir anda ısınıp soğuması, güneşe aldanıp ince kıyafetler giyilmesi, beslenme ve uyku düzenindeki değişiklikler vücut direncini düşürür. Bu yüzden nezle, grip, farenjit gibi enfeksiyonlar ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.
"HASTALIK BELİRTİLERİ BENZER OLABİLİR"
"Mevsim geçişlerinde en sık karşılaştığımız hastalıklar soğuk algınlığı (nezle) ve griptir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Grip belirtilerinde ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları daha fazla görülürken, soğuk algınlığında daha çok burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma görülür. Kırgınlık, yorgunluk, halsizlik ise her iki hastalıkta da görülebilir. Her ikisine de virüsler neden olmaktadır. Grip daha ağır geçirilirken, soğuk algınlığı gribin daha hafif bir formu olarak düşünülebilir."
"ÇOCUKLAR VE 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER DİKKATLİ OLMALI"
Mevsim geçişlerinden en çok çocukların ve 65 yaş üstü kişilerin etkilendiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, bu durumun bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olmasından kaynaklandığını hatırlattı. Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, erişkinlerin bütün gün kapalı ortamlarda çalışmaları ya da çocukların okullarda bir arada olmalarının bağışıklık sistemlerini zayıflatabildiği gibi mikropların çoğalması için ortam hazırladığına dikkat çekti.
"ELLERİ SIK YIKAMAK ÖNEMLİ"
Grip ve nezlenin daha çok hava yoluyla bulaşan hastalıklar olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, şu bilgileri paylaştı: "Maske kullanmak, öksürürken ve hapşırırken ağzı kapatmak, sık sık el yıkamak korunma yöntemlerinin başında gelmektedir. Bu hastalıkların el temasıyla bulaşma ihtimalinin yüksek olduğundan elleri sık yıkamak bulaşma riskini düşürmektedir."
"TEDAVİ NEDENE VE KİŞİYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR"
Hastalığa uygun tedavi yönteminin o hastaya göre hekim tarafından belirlendiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, şu önerilerde bulundu: "Dinlenmek ve bol su içmek önemlidir. Ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Burnu ve ağzı okyanus suyuyla temizlemek tedaviye yardımcı olur. Kişinin ateşi yükseliyorsa ve burun akıntısı koyu renge dönüştüyse bakteriyel enfeksiyon olabileceği akılda tutulmalıdır."
"MEVSİM GEÇİŞLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER"
Dr. Öğr. Üyesi Türkmen, mevsim geçişlerinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: