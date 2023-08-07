Bakterilerin tüm vücuda dağılmasına neden oluyor! Geceleri yapılan bu hata…

Bu araştırma, sekiz kişiden birinin (yüzde 13) dişlerini düzenli olarak - haftada en az üç kez - fırçalamadığını ortaya çıkardı.

İsanların gece dişlerini fırçalamayı kaçırma ihtimalinin (yüzde 39) sabaha göre (yüzde 19) iki kattan fazla olduğu bulundu. Ayrıca, daha genç yetişkinlerin fırçalamayı atlama olasılığının çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı - 35 yaşın altındaki üçte ikisi (yüzde 65), 55 yaşın üzerindeki on kişiden dördü (yüzde 40) ile karşılaştırıldığında, haftada bir diş fırçalamayı kaçırıyor.

Dr. Sulaman Anwar bulgulara şaşırmadığını ve çoğu hastasının ağzını vücutlarının geri kalan kısmından ayrı olarak düşünme eğiliminde olduğunu söyledi.