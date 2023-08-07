Bakterilerin tüm vücuda dağılmasına neden oluyor! Geceleri yapılan bu hata…

Son araştırmalar, yetişkinlerin yarısından fazlasının (yüzde 51) haftada bir kez diş fırçalamayı atladığını keşfetti.
Bu araştırma, sekiz kişiden birinin (yüzde 13) dişlerini düzenli olarak - haftada en az üç kez - fırçalamadığını ortaya çıkardı.
İsanların gece dişlerini fırçalamayı kaçırma ihtimalinin (yüzde 39) sabaha göre (yüzde 19) iki kattan fazla olduğu bulundu. Ayrıca, daha genç yetişkinlerin fırçalamayı atlama olasılığının çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı - 35 yaşın altındaki üçte ikisi (yüzde 65), 55 yaşın üzerindeki on kişiden dördü (yüzde 40) ile karşılaştırıldığında, haftada bir diş fırçalamayı kaçırıyor.
Dr. Sulaman Anwar bulgulara şaşırmadığını ve çoğu hastasının ağzını vücutlarının geri kalan kısmından ayrı olarak düşünme eğiliminde olduğunu söyledi.
Şöyle dedi: "Hastalar genellikle diş hekimine gidecekleri için sadece dişlerine odaklanaılacağını düşünür ancak artık çok daha farklı bir bakış açısına sahibiz. Ağızdan gelen bakterilerin vücutta dolaştığını biliyoruz. Bazıları beyne, bazıları kalbe doğru gidebilir."
Bu araştırmadan elde edilen diğer bulgular, yetişkinlerin yaklaşık dörtte birinin (yüzde 24) dişlerini çoğunlukla günde bir kez fırçaladığını gösterdi. Veriler ayrıca erkeklerin (yüzde 69) kadınlara (yüzde 82) kıyasla günde iki kez dişlerini fırçalama ihtimalinin çok daha düşük olduğunu gösterdi.
Endişe verici bir şekilde, on kişiden birinin (yüzde 10) dişlerini standart önerilen iki dakikaya kıyasla yalnızca bir dakika veya daha az fırçaladığı görüldü.
Dr. Anwar, kötü ağız sağlığının kalp hastalığı, felç, bunama, hamilelik komplikasyonları dahil olmak üzere birçok farklı sağlık durumuyla bağlantılı olduğunu vurguladı.
"Ağız vücuda açılan kapıdır, bunların hepsi diş sağlığınızdan etkilenebilir.İnsanlar dişlerine bakmıyorsa veya günde sadece bir kez fırçalıyorlarsa, özellikle gece fırçalamayı atlıyorlarsa, dişlerinde çok fazla bakteri bırakırlar. Geceleri uyurken ve fazla tükürük üretmezken, bu durum kan dolaşımına çok fazla bakterinin girmesine yatkın bir ortam yaratıyor."
İYİ BİR FIRÇALAMA RUTİNİ GELİŞTİRİN
Dr. Anwar, iyi fırçalamanın sırrının bir rutine sahip olmak olduğunu söyledi.
Şöyle açıkladı: "Örneğin, hastalarıma sık sık sağ taraftan başlayıp sonuna kadar gitmelerini, sonra ısırma yüzeylerini, sonra dişlerinin içini ve ardından aynı şekilde alt dişleri de fırçalamalarını söylerim. Çoğu zaman insanlar dişlerini agresif bir şekilde fırçalamaya başlar, ancak sonunda bu giderek azalır ve bu nedenle günlük olarak bir alanı gerçekten iyi fırçalarken diğer alanları ihmal ediyor olabilirsiniz."