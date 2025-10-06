Baş ağrısı deyip geçmeyin! Önemli bir hastalığın habercisi olabilir...





BU BELİRTİLERE DİKKAT

"Baş ağrısının hayatımızın bir parçası olabilir ancak bazı durumlarda önemli bir hastalığın habercisi de olabilir" diyen Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "Baş ağrısı toplumda çok sık görülen bir durumdur. Çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen yaygın bir sağlık sorunudur. Baş ağrısı çoğu zaman mevsim geçişleri, hava basıncı değişimleri, stres, yorgunluk veya uykusuzluk gibi geçici nedenlerle ortaya çıksa da; görme bulanıklığı, yürüme zorluğu, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı gibi sağlık sorunları gibi durumlar da beraberinde eşlik ediyorsa ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir" diye konuştu.