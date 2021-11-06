Baş ağrısının en büyük nedeni...

Nöroloji Uzmanı Dr. Selvi Okundu baş ağrısının en sık karşılaştıkları şikayet olduğunu ifade ederek "Baş ağrısı aslında farklı nedenlerle ortaya çıkar ve değişik tiplerde görülür. Biz, baş ağrısını iki ayrı ve büyük gurup olarak görüyoruz. Bunlar; primer (birincil) ve sekonder (ikincil) baş ağrılarıdır. Birincil guruptaki ağrıların nedeni, bir hastalık değildir. Bu grupta da migren, gerilim tipi baş ağrıları, nevraljik ve küme tipi baş ağrıları var ki, her birinin ağrısı da değişiktir. Fakat sekonder yani ikincil dediğimiz baş ağrılarında ise, altta bir hastalık vardır" dedi.

En sık görülen baş ağrılarının başında migren, gerilim tipi ve küme tiplerin geldiğini belirten Dr. Selvi Okundu, mevsim geçişlerinin migren ağrılarını tetiklediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mevsim geçişlerinde rüzgar artar, nem oranı daha sık değişir ve bütün bunlar migreni olan hastalarda ağrıyı tetikler. İlkbahar ve sonbahar aylarında ise, kümetip baş ağrıları artış gösterir. Kış aylarında ise grip enfeksiyon oranı artığından enfeksiyonlara bağlı baş ağrılarından şikayetler görülür."