Başarısız Kanal Tedavisi Nasıl Anlaşılır? Başarısız Kanal Tedavisi Belirtileri Nelerdir, Neye Sebep Olur?

Kanal tedavisinin başarılı olması, diş sağlığı açısından çok önemlidir. Kanal tedavisi dişi kurtarmak için yapılan bir tedavi uygulamasıdır. Başarısız kanal tedavisi nasıl anlaşılır sorusu, bu tedaviyi yaptırmak isteyenlerin merak ettiği başlıca konulardan biridir. Başarısız kanal tedavisi belirtileri, dişin fiziksel görünümünden ziyade sinirsel durumu ile ilgili bir durumdur. Yanlış kanal tedavisi sonuçları yazımızın devamında.

Başarısız Kanal Tedavisi Nasıl Anlaşılır?

Kanal tedavisi, çürümüş dişin kurtarılmasından ibaret bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisi esnasında dişin çürük kısmı temizlenir ve diş kanala kadar oyulur. Bu işlem esnasında dişin sinirleri de temizlenmiş olacaktır. Kanala kadar temizlenen diş, dolgu malzemesi ile doldurulur.

Kanal tedavisi sonrasında kişi normal dişini nasıl kullanıyorsa kanal tedavili dişi de o şekilde kullanabilmelidir. Kanal tedavisinde istenen başarı elde edilmezse kişi dişini normal şekilde kullanamaz. Bu da sağlık açısından uygun bir durum değildir.

Başarısız Kanal Tedavisi Belirtileri

Kanal tedavisi başarısız olursa kişi ilgili dişe karşı dokunma ve basınç duyarlılığı hisseder. Kanal tedavili olan dişi diğer dişlerin üzerine bastırdığınızda hafif bir ağrı hissedersiniz. Aynı durum yemek yeme esnasında da kendini gösterir.

Kanal tedavisinde başarısız olma nedeni, dişin çürük ve sinirli kısımlarının tam olarak temizlenmemesinden kaynaklıdır. Dolgunun tam olarak yapılmaması da tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Bu durumda ilgili dişteki dolgu sökülerek tekrar kanal tedavisi yapılmalıdır.