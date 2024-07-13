Basit bir dalgınlık demeyin! Alzheimer'a dönüşüyor: "Sık sık bunu yaşıyorsanız...



Son olarak Geçgel, "Tedavi süreci, özellikle biz bu tür durumlarda hem çocuklarda hem yetişkinlerde önce ölçme ve değerlendirme süreçlerini tamamlıyoruz. Yani yaptığımız bir takım zihin performans testleriyle ya da birbirinden farklı zeka testleriyle bu süreci önce somut hale getirip bir veri oluşturuyoruz. Bu kişiden kişiye değişen bir süreç. Herkesin bu anlamda dikkatinin, hafızasının, mantık muhakeme yeteneklerinin derecesi birbirinden farklı. Bunu da bazı dediğimiz gibi birbirinden farklı uygulanan eğitiminin alınması gereken ve profesyonellerce ölçülmesi gereken bir takım testlerle uyguluyoruz. Biz bu testlerin sonucuna göre bir rapor belirliyoruz. Özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde. Bu raporun sonucuna göre de özellikle dikkatinin, hafızasının, mantık muhakeme yeteneklerinin hangi derecede olduğunu görüp ona göre raporu yorumluyoruz. Gerekliliğinde terminolojik desteğe ihtiyacı olanlarda. Gerekliliğinde ise bununla birlikte bazı egzersiz programlarına kişileri alıyoruz. Ve yaptığımız bu beyin egzersiz programlarıyla birlikte kişinin normalin altında kalmış ihtiyacı olan birçok problemi aslında mevcut durumun üzerine taşıyabilmek için geliştirici bir takım egzersizlere ve yönlendirmelere ihtiyaç duyuyoruz. Ve neredeyse en az haftada iki seans bu süreçte bu egzersizleri çalışmak durumunda kalıyoruz. Sonucuna doğru da artık bir süre sonra tekrar aynı testleri uygulayıp kişinin bir önceki performansıyla mevcut performansla arasındaki gelişimini ölçebiliyoruz bu süreçlerde" ifadelerinde bulundu.