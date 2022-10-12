Basit bir eklem ağrısı deyip geçmeyin! Yataklara düşürebilir...

"TEDAVİNİN ARDINDAN SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM" Uygulanan tedavi sayesinde sağlığına kavuştuğuna dikkat çeken Çelik, "İltihaplı romatizma hastalığım nedeniyle gündelik hayatta çok zorluk çekiyordum. Yatağa bağımlıydım ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyordum. Su yutmada bile zorlanıyordum, şimdi iyileştim. Kendi işlerimi yapıyorum hatta çalışıyorum. Hastalığımın başında 'Grip oldum, enfeksiyon kaptım' derken vücudum tamamen şişti. Hastaneye tekerlekli sandalyeyle geldim; hiçbir uzvumu oynatamıyordum ve konuşamıyordum. Uygulanan tedavinin ardından önce sandalyeden kurtuldum, sonra da gündelik hayatıma başladım. Çok yoğun bir iş hayatım olmasına rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışabiliyorum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.





"ERKEN TANI ALINMAZSA İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMASI KALICI HASAR BIRAKIR"

Hastalıkta erken tanı ve tedavinin geri dönüşü olmayan engellerden hastaları kurtardığını ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, "Tuğba Hanım, iltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit) hastası. Bize geldiğinde birçok hasta gibi tanı almamıştı. Eklemlerinde şişlikler ve iltihaplar vardı. Yaptığımız takip ve tetkiklerde iltihaplı eklem romatizması tanısı koyduk. Yürüyemiyor ve kendi ihtiyaçlarını gideremiyordu. İlk önce damardan, sonra da idame tedavisi uyguladık. Tedavinin ardından hastamız iyileşti ve hayatına geri döndü. Bizim amacımız hastalara ağrısız ve başkalarına muhtaç duymadan bir yaşam geçirmesini sağlamak. Hastalar, iltihaplı eklem romatizmasında eğer erken tanı alırlarsa herhangi kalıcı bir hasar almadan iyileşebilirler. Ancak erken tanı alınmaz ve hastalık ilerlerse, eklemlerde iltihabın oluşturduğu hasar nedeniyle kalıcı hasarlar meydana gelir. Bu hastalık sonrası engelli hastalar meydana gelebiliyor. Ne zaman tanı koyulduğu çok önemli. Erken tanı sonrası uygun tedavi ile hasta da takip ve tetkiklerini aksatmazsa hastalar normal yaşamlarına devam edebilirler. Bunlardan biri eksik olduğunda hastada kalıcı hasar meydana geliyor ve engele neden oluyor" diye konuştu.