Basit bir şişkinlik demeyin! İç kanamaya giden yolmuş meğer...

Onikiparmak bağırsağı ülserinde, bazen hastayı gece uykusundan uyandıracak ağrıların oluşabildiğini aktaran Yılmaz, midede yanma ve ağrı, bulantı, kusma ile beraber gelen rahatlama durumu, iştahsızlık, kilo kaybı, şişkinlik, hazımsızlık ve gaz sıkıntısı, sık acıkma ve yemekten sonra oluşan mide ağrısının ülserin diğer belirtileri olduğunu kaydetti.

Ülser tedavisinde diyetin önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma, alkol tüketimini azaltma, düzenli uyku ve spor, stresi azaltma gibi önlemler ülser riskini azaltabilir." açıklamasında bulundu.

Ülserin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülser tanısı klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile konduktan sonra üst gastrointestinal sistem endoskopisi altın standart kabul ediliyor. Gastroskopi ile ülserler direkt görülebilir, biyopsi alınabilir ve mukozadaki mikroskobik değişiklikler saptanabilir. Helikobacter pozitif bulunursa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi ve mide asidini baskılayan ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca ülser kanamalarında gastroskopi sırasında endoskopik tedavi yöntemleri uygulanarak kanamanın durdurulması sağlanabilir. Çoğu ülser ilaç tedavisi ile iyileşir. Ülser ilaçları mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Bunun yanı sıra mide asidinin ülser üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlar."