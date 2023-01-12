Başlangıçta hafif bir soğuk algınlığı sanılıyor! Uzmanlar "ilk belirtide doktora gidin" diyor

"Kendi başınıza eczanelerden ilaç almayın" Aşının önemine dikkat çeken ve gelişigüzel ilaç kullanılmaması konusunda uyaran Doç. Dr. Seda Tural Önür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle viral enfeksiyonlarda biz mevcut olan şikayetlerin kontrol altına alınmasını hedef olarak alırız. Şikayetlerin başladığı 48 saat içerisinde anti viral dediğimiz ilaçlar eğer hekim tarafından reçetelenir ve uygun görülürse bu hastalarda kullanılabilir. Hastanın şikayetlerinde değişiklik olur, solunum yolları açısından balgam çıkarma ve balgamın renginde değişiklik olur, sarı, yeşil renkli balgam çıkarma gibi şikayetler de eklendiği zaman bu hastalarda bakteriyel enfeksiyonlar da eklenmiş olabileceği için antibiyotiklere gerek duyulabilir.

Bir hekimin denetiminde bunların kullanılmasını öneririm. Kendi başlarına eczanelerden ilaç almalarını tavsiye etmem. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan tüm kişilerde Dünya Sağlık Örgütü de her yıl grip aşısının yapılması ve grip sezonunda koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini zaten bizlere bildiriyor. Halkımızda da kronik hastalıkları olanların çoğunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu aşı hakkı mevcut, mutlaka dönem geldiğinde yaptırmaları lazım.

Doğal yollarla c vitamini takviyesi, mandalina, portakal, greyfurt gibi besinlerle bunların alımı, yapay vitaminlere yönelmektense doğal yöntemlerle c vitamininin alımının arttırılmasını öneririm. Eğer hastalarda altta başka bir solunumsal hastalık varsa su tüketimini yüksek tutabilirler. Bunlar balgamın atımını da kolaylaştırır. Yine balgam birikmeden balgamın çıkarılmasıyla ilgili bir takım solunum teknikleri var. Derin nefes alıp verilmesiyle beraber bu balgamın çıkarılmasını tetikleyecek birtakım hareketler yapılabilir.

Mutlaka eğer mümkünse hava kirli bile olsa egzersizden kaçınılmaması lazım. Bu da bağışıklığı arttırıcı bir yöntemdir. Egzersiz yapıldığı zaman da bağışıklık artar. Şu anki durum pandemi öncesi zamana göre birebir aynı diyemeyiz hem nüfusun hem de yaşlanan nüfusun artışıyla beraber daha önceki yıllara göre şu anki enfeksiyon değerleri ve hastaneye başvurularda bir artış söz konusu"