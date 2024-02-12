Basurun sebebi duruş bozukluğu olabilir! Doktor o hatanın kabızlığa yol açtığını söyledi...

Harvard eğitimli gastroenterolog Dr. Sethi, tuvaletlerimizin tasarım şeklinin tuvaletteyken rahatsız edici deneyimlere yol açtığına inanıyor. Kabızlık yaşamanızın nedenlerinin klozetlerin şekline indirgenebileceğini açıkladı.
Dr. Sethi bir videosunda şunları söyledi: "Kabızlığınızın birincil nedeni alafranga tarzı bir tuvalet kullanıyor olmanız olabilir."
Alaturka klozetlerinin teşvik ettiği duruşun ise tuvalete çıkmayı kolaylaştırdığını paylaştı.
Şöyle devam etti: "Öte yandan, alafranga klozetler, kalça ve uylukların yarı esnek olması nedeniyle potansiyel olarak kabızlığı kötüleştirebilir ve sonunda hemoroid ve çatlaklara neden olabilir."
Ancak, doktor alafranga tuvaletten vazgeçmeden de duruşunuzu optimize edebileceğinizi belirtiyor. Ayaklarınızı yukarı kaldırmak için bir tabure kullanmak gibi bunu yapmanın birçok seçeneği vardır.
Doktorun paylaştığı diğer videolar arasında bağırsak kanserinin dikkat edilmesi gereken belirtilerini listeleyen bir video da vardı.
Dikkat edilmesi gereken en önemli hususların şunlar olduğunu söyledi: