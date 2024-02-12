Basurun sebebi duruş bozukluğu olabilir! Doktor o hatanın kabızlığa yol açtığını söyledi...

Dr. Sethi bir videosunda şunları söyledi: "Kabızlığınızın birincil nedeni alafranga tarzı bir tuvalet kullanıyor olmanız olabilir."

Şöyle devam etti: "Öte yandan, alafranga klozetler, kalça ve uylukların yarı esnek olması nedeniyle potansiyel olarak kabızlığı kötüleştirebilir ve sonunda hemoroid ve çatlaklara neden olabilir."