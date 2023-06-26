Bayramda bu hataya dikkat! Mide yanmasına yol açıyor...

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Bayraktar, Kurban Bayramı dolayısıyla et ve tatlı tüketiminin arttığı öğünlerde hem hasta hem de sağlıklı bireylerin kendilerini sınırlandırması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, bayramda kırmızı et ve tatlı tüketimin hayli fazla olduğunu, bu durumun kalp, diyabet ve böbrek hastalarında sorunlara sebep olabildiği gibi sağlıklı bireylerde de dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Özellikle bayram süresince et yeme oranına çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Kırmızı et faydalı. Çünkü içeriğinde demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler gibi birçok faydalı element var. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği çok fazla. Görünür yağları temizleseniz dahi kırmızı ette ortalama yüzde 20 civarında yağ oranı var. Bu sebeple tüketilen miktar, yani porsiyon miktarı çok önemli." diye konuştu.